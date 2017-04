TOP z Liberec - Kometa: Vytočený Erat seřval sudí, kustod v roli brankáře

Nejen na góly bylo bohaté druhé finále mezi Libercem a Brnem. Potlesk publika si ve 29. minutě zasloužil kustod hostujícího celku. Ten si zahrál na brankáře a parádně chytil kotouč letící mimo ledovou plochu.

Ve 35. minutě se zranil Radim Šimek, kterého tvrdě narazil na mantinel Martin Zaťovič. Liberecký obránce se do utkání sice ještě vrátil, po jednom střídání to ovšem vzdal a odjel do šatny.

Ve 36. minutě podrazil v brankovišti Vojtěch Němec libereckého Jána Lašáka. Následné vyloučení brněnského útočníka vytočilo v tu dobu už dvougólového Martina Erata, který seřval sudí a hádal se s nimi, že Lašák upadl bez cizího zavinění.

Za stavu 3:3 byl Liberec krůček ke gólu. V 57. minutě se do šance dostal Hynek Zohorna, v obrovské příležitosti však nastřelil pouze tyč Čiliakovy brány.

Minutu před koncem se tvrdým zákrokem předvedl Michal Gulaši. V souboji narazil nevybíravě Radivojeviče na mantinel, liberecký kapitán se tvrdě uhodil a z ledu těžce sbíral.

Kometa v utkání třikrát vedla, přesto se rozhodlo až v prodloužení. Tam byl po pěti minutách úspěšný Marek Kvapil, který Brnu vystřelil druhou finálovou výhru a Kometu tak přiblížil vysněnému titulu.

