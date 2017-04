Lašák, důraz i přemýšlení. Co může zachránit Liberec a co zastavit Brno?

Úřadující mistr z Liberce dostal v prvních dvou utkáních finálové série proti Kometě Brno pořádnou facku. Obě bitvy na domácím ledě s houževnatým soupeřem prohrál a pokud se chce ještě do série vrátit a titul obhájit, bude muset pořádně zabrat. Nejlépe už dnes večer. Co může ještě Liberec zachránit? A čeho by se měla vyvarovat Kometa?

Za stavu 2:0 na zápasy už se v Brně nemluví o tom jestli, ale kdy se bude slavit titul. Nejen skóre, ale i výkony Komety v play off dávají všechny důvody ke kalkulaci, že pohár může klidně už ve středu večer zůstat pod Špilberkem. Tomu však mužstvo nesmí podlehnout. Ani ale začít chtít hrát úzkostlivě, na jistotu, vymýšlet něco speciálního. Obojí by se Brňanům mohlo vymstít.

Co může zastavit Kometu?

Jak to bude s Vojtěchem Němcem? • Foto Michal Beránek (Sport)

DALŠÍ OSLABOVÁNÍ

Jako strašák ve stínu zůstává pro Kometu hrozba, že se jí ještě víc rozpadne sestava. Ustála absenci Ondřeje Němce v obraně, zacelila díru po Nečasově odjezdu na MS do 18 let, nahradila útočníky Vincoura a Káňu. Měl-li by jí ale chybět další centr Vojtěch Němec, který nedohrál druhý zápas, zase by bylo oslabení o něco citelnější. Nemluvě o tom, kdyby vypadl gólman.