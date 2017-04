Postupová matematika v baráži: Jihlava blízko extraligy, Vary se zapotí

Dvě kola a konec. Hokejová baráž o extraligu se pomalu blíží ke svému konci a přesto stále není známý klub, který si může být jistý postupem, záchranou či pádem. Nejblíž do české hokejové smetánky má Jihlava, které chybí uhrát pouhé dva body. Karlovy Vary byly pro změnu jednou nohou v první lize, ale šanci na vykoupení zachránily výhrou 2:1 v Pardubicích. O co se tedy ještě bude hrát v posledních dvou kolech?

Jak postoupí Jihlava?

Opravdu velké překvapení letošní baráže! Dukla Jihlava rozjela boj o extraligu jako uragán. Všechno začalo v prvním utkání, kdy mužstvo z Vysočiny předvedlo parádní výkon proti Karlovarským a po draatickém průběhu zvítězilo 4:3.

Jihlava se poučila z loňské účasti v baráži a do té letošní nastoupila s pokorou. Z deseti dosavadních zápasů prohrála pouze dva a zatím utržila celkem 19 bodů. Družina kouče Petra Vlka má po 10. kole pětibodový náskok na druhé Pardubice a třetí Karlovy Vary. V posledních dvou zápasech čelí právě těmto sokům. K povýšení mezi elitu stačí Jihlavským jedna výhra za dva body. S výkonem, který předvádí již od play off první ligy, je velice možné, že se klub s dlouhou historií podívá do extraligy po 12 letech.

720p 480p 360p 240p REKLAMA České Budějovice - Jihlava: Gól hostů, Gól hostů, Jihlavu dostal do vedení Josef Skořepa, 2:3 • VIDEO TV TIPSPORT

O osudu extraligistů může rozhodnout skóre

Rozdíl dělá pouze jeden gól. Extraligové týmy z Pardubic a Karlových Varů, kteří se brodí baráží, mají v bojích o setrvání v nejvyšší české soutěži velmi vyrovnané skóre. Ze vzájemných zápasů vytěžily oba kluby šest bodů, v tabulce jich mají celkem 14. Jediné, co zatím drží Dynamo nad Energií, je gólový rozdíl ve skóre. Východočeši mají totiž s Karlovými Vary brankovou bilanci 13:12.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karlovy Vary - Pardubice: Trestné střílení! Tomáš Rolinek vstřelil gól na 3:5 • VIDEO TV TIPSPORT

Oba kluby mají stejný los. Základem pro extraligovou spásu je ve zbývajících duelech porazit Jihlavu v základní hrací době a nasledné vypořádání s Českými Budějovicemi. Pokud by oba celky z extraligy vyhrály poslední dvě utkání za šest bodů, tak by se ze záchrany radovali jak v Pardubicích, tak i v Karlových Varech. Kdyby kompletně bodovaly pouze jednou a ve stejné hrací době, tak by o jejich osudu rozhodovalo vzájemné skóre.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Karlovy Vary: Hosté bojují o šanci na udržení! Trefil se Marek Baránek, 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Mají České Budějovice ještě šanci na postup?

Naděje pořád existuje! Hokejisté z jihočeské metropole mohou stále přemýšlet o vysněném postupu do Tipsport extraligy. Na první místo tabulky je opravdu malá pravděpodobnost, nicméně druhá výchozí pozice je stále dosažitelná. Motor jistě nebude spoléhat pouze na to, že Jihlava dvakrát vyhraje a tak k postupu je třeba ukořistit minimálně pět bodů.

Poslední dva zápasy s Jihlavou skončily pro České Budějovice porážkou (1:5, 2:3). Ostatně jako předešlá utkání s tímto soupeřem, neboť Motor nevyhrál nad Duklou v letošní sezoně ani jednou. Proti Dynamu a Varům si však Jihočeši vedli v baráži doposud obstojně. Rovnou dvakrát vyloupili pardubickou Tipsport arénu. Z výhry nad Energiíí se České Budějovice radovaly jednou doma a podruhé v Karlových Varech.

Proti mančaftům z nejvyšší české ligy se Motor střetne v posledních dvou zápasech. Nejdříve v pátek doma proti Pardubicím a potom v neděli na západě Čech.

720p 480p 360p 240p REKLAMA České Budějovice - Karlovy Vary: Domácí vstřelili vítězný gól, prosadil se Čermák, 2:1 v prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT