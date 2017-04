TOP momenty z finále: Sporný gól, létající Čiliak i Haščákova tutovka

Kometa jede. I ve třetím finálovém utkání Generali play off Tipsport extraligy dokázala porazit Liberec 3:0 a od titulu hokejisty Brna dělí už jediná výhra. Kromě výhry zvedla fanoušky ze sedadel i první kontroverzní branka, málem podražený brankář Komety, či Haščákova obrovská šance. Podívejte se na nejhezčí momenty v pořadí třetího finálového duelu.

Hokejisté brněnské Komety jsou krůček od vysněného titulu, ve finále vedou už 3:0 na zápasy. Ve třetím vzájemném zápase to však mohl být Liberec, kdo mohl jít do vedení. V obrovské šanci Svačinu podrazil Michal Gulaši, který si za faul vysloužil dvě minuty. Málem zavinil zranění svého vlastního brankáře, Čiliak ale včas vyskočil a střetu s padajícím Svačinou se vyhnul.

Kometa Brno - Liberec: Přesilovka. Michal Gulaši podrazil Svačinu a jde na trestnou lavici

Hodně diskutovaný byl první gól utkání. Střelu Jozefa Kováčika liberecký brankář Ján Lašák do lapačky sice zachytil, podle videorozhodčího ale byl kotouč už za brankovou čárou a gól Kometě uznal. "Bylo to velmi těsné. V první chvíli jsem sám nevěděl, zda to gól byl, nebo ne," vyjádřil se k tomu po zápase Lašák. "Jistý jsem si nebyl, nestál jsem na úrovni brankové čáry," řekl autor branky Kováčik.

Kometa Brno - Liberec: Domácí vedou, gól musel uznat videorozhodčí, 1:0

Ve 29. minutě mohl Svačina snížit na rozdíl jedné branky. Po Jelínkově přihrávce však trefil jen břevno. O dvacet minut později byl blízko gólu i brněnský Haščák, který se ocitl sám před Lašákem, svou šanci ale nevyužil.

Kometa Brno - Liberec: Jelínek vypíchl puk na modré a nabídl ho Svačinovi, ten trefil břevno

Kometa Brno - Liberec: Velká šance! Střela Haščáka v bráně neskončila

Kometa si vedení 2:0 pohlídala až do konce zápasu. Během power play se do prázdné brány ještě trefil Martin Zaťovič a zpečetil výhru domácích. Brno vede v sérii už 3:0 na zápasy a od vytouženého titulu ho dělí poslední výhra. První šanci vybojovat mistrovský pohár bude mít ve středu od 17:20.

Kometa Brno - Liberec: Největší šance hostů v zápase, Bližňák byl sám před Čiliakem ale puk do brány nedostal