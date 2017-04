Chceme finále zítra ukončit, ať je titul tady, hecuje Kometu Kováčik

Když má brněnský obránce Jozef Kováčik náladu, padají z něho jedinečné hlášky. Po třetím extraligovém finále Komety proti Liberci (3:0 v zápase i v sérii) taková chvilka byla. Slovenský hokejový bohatýr právě líčil, že finále je sice výsledkově hladké, ale stále velmi těžké. „Není to nějaký soupeř, jako třeba…“ nasadil Kováčik k něčemu podobnému jako ve čtvrtfinále, když povídal, že souboje se Spartou nejsou jako zápasy s Hodonínem. Raději se rychle zarazil. „Doufám, že mi to Hodonínčané odpustí,“ usmíval se. „Finále není lehké, nebylo a ani nebude. Liberec udělá maximum, aby sérii vrátil ještě domů. My to ale chceme ukončit ve středu,“ zavelel.

Z první ruky měl Jozef Kováčik situaci, která nasměrovala Kometu ke třetímu bodu ve finálové sérii. Z pravého křídla vystřelil, liberecký brankář Ján Lašák zachytil puk (pravděpodobně) kousek za brankovou čarou a Kometa vedla 1:0.

Viděl jste puk v brance?

„Dal bych padesát na padesát. On (Lašák) udělal pohyb do brány, ale nestál jsem na úrovni brankové čáry, abych to viděl přesně. Stál jsem na kruhu a spíš jsem doufal, že to je tam. Jistý jsem si nebyl. Jáno to chytil grandiózně, ale zaplaťpánbůh za čárou.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Domácí vedou, gól musel uznat videorozhodčí, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Pro Lašáka to mohl být zákrok sezony, jen s nepříjemnou tečkou. Co pro vás?

„Pro mě s parádní tečkou! (směje se) Jsem strašně rád, že to tam prošlo, respektive že puk byl za čárou. Vítězný gól, co víc říct.“

Byla to taková bomba, že to Lašákovu ruku odneslo za čáru?

„To ne, on tam ruku natahoval, ale puk má určitě nějakou rychlost, takže ruku s lapačkou vždycky trochu odtlačí. Bomba? Nevím. Byla to střela, gólová, vítězná. To stačí.“ (úsměv)

Trefil jste puk, jak jste chtěl? Kdyby šel o kousíček výš, třeba by byl v síti a gól by byl bez debaty.

„Jasně, všichni to chtějí dávat nahoru. To se dá perfektně trefit, z první…“ (sarkasticky) Člověk se to snaží trefit co nejlépe, ale abych si vybíral, jestli trefím levý nebo pravý vingl, to asi ne. Snažil jsem se to trefit výborně, Krejčík mi to krásně dal a je to tam. To je podstata.“

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Kometa Brno si připsala třetí výhru ve finálové sérii s Bílými Tygry. Dvěma góly rozhodl Kováčik a Kvapil. Na dojmy spokojeného střelce prvního gólu se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Není to jednoduché. Liberec není soupeř jako… Radši se nechci opakovat, smál se Kováčik • VIDEO iSport TV

Byl jste klidný při čekání na verdikt od videa?

„Hlavně jsem chtěl, aby to bylo spravedlivé. Celé finále by mělo být o tom, tak to i dopadlo, a jsem rád.“

Hned na 40 vteřin jste dali další gól. Lámal se tam zápas?

„Určitě to nám přidá a soupeři naopak ubere na psychice. Bylo to dobré, že během dvou střídání jsme dali dva góly, to sehrálo roli.“

Musíte teď krotit euforii, když vám k titulu chybí jediná výhra?

„Dnes odpoledne jsme si říkali, že nám chybí ještě dva kroky, teď je to už jen jeden. Je potřeba se na to vyspat.“

Jsou poslední kroky v sérii čím dál těžší, nebo hrajete pořád se stejnou s lehkostí?

„Nevím, jestli to nazvat lehkostí. Každý dělá, co má, a všichni hrají na maximum. Štěstí se přiklonilo k nám. Od konce základní části jsme si ho přiklonili na naši stranu a to se nám teď vyplácí. Dnes jsme to zvládli, zítra snad taky a ať už je konec.“

Lává vás ukončit sérii poměrem 4:0?

„To mi je úplně jedno. Chci to vyhrát, myslím si, že mluvím za všechny, to je podstata. Myslím si, že už to zvládneme, ať je to 4:0, nebo 4:1… (zarazí se) Ale ne, 4:1 ať to už není. Chci to vyhrát zítra, tečka.“

Překvapuje vás, že je finále hladké, alespoň co do výsledků?

„Hladké to určitě není. Soupeř je velmi těžký, vyrovnaný. Zápasy neskončily 5:0 nebo 7:0. Možná se to vám zdá jednoduché, ale není. Dneska to bylo vlastně celý zápas 2:0, pak 3:0 do prázdné. U nich se rozhodovalo prodloužení a první zápas byl o gól. Není to soupeř, nevím… nechci se opakovat, říct to jako na Spartě, a doufám, že mi to Hodonínčané odpustí. (směje se) Uděláme maximum, připravíme se. Není to lehké, ani nebude, Liberec bude chtít sérii vrátit domů, my to ale chceme ukončit.“

720p 480p 360p 240p <p>Bílí Tygři prohrávají finálovou sérii 0:3 na zápasy. Ve třetím finálovém duelu o vítězství rozhodli Kováčik a Kvapil. Jak sporný gól Kováčika viděl brankář Bílých Tygrů Ján Lašák? Na jeho dojmy bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Bylo to na hraně. Doufal jsem, že jsem to stihl, řekl o sporném gólu Lašák • VIDEO iSport TV

OČIMA JÁNA LAŠÁKA „Bylo to velmi těsné. V první chvíli jsem sám nevěděl, zda to gól byl, nebo ne. Bylo to hrozně na hraně, i pro mě. Při zákroku nebyl čas moc přemýšlet, přišla rychlá střela, já zareagoval a ruku tahal ven z brány. Neumím posoudit. Akorát můžu zopakovat pravidlo, že puk musí být za čarou prokazatelně. Všechny dedukce jsou podle mě zbytečné, pokud není vidět puk za brankovou čárou. V NHL když brankář sklouzne s pukem do brány a puk není vidět, gól by neměl platit. Že je v NHL jiné pravidlo? Tak potom jde o dedukci videorozhodčího. Když se však podíváte na záznam, puk jsem neměl v košíku, ale v dlani, nechytil jsem ho ideálně. Právě tohle může sehrát velkou roli. Ale už to nevrátím. Rozhodčí jsou jen lidé, i když tohle byla specifická situace, měli čas to rozebrat, z několika úhlů pohledu. Pokud je pravidlo takové, že mu stačí dedukce, má alibi a asi si to uhraje.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: A hned další gól! Trefil se Marek Kvapil, 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Je hotovo! Martin Zaťovič trefil prázdnou bránu, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT