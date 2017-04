Vary drží nečekaný střelec. Museli jsme brát tři body, řekl Baránek

Jak se stane, že obránce najednou vyletí v oslabení za stavu 1:1 do brejku?

„Pardubice to zavážely puk, měly přesilovku, ale Tonda Dušek ho tam skvěle vypíchnul a já viděl, že přede mnou nikdo není, byl jsem v oblouku. Zkusil jsem útok podpořit a najednou jel sám. Přijeli jsme pro tři body, tak jsme to museli zkoušet i v oslabení. Bylo šest minut do konce, zaplaťpánbůh, že to vyšlo.“

Na to, že v základní části góly nedáváte, jste se v baráži nějak rozstřílel...

„No, už jsem jeden náhodný gól dal v Budějovicích a za tenhle jsem strašně rád. Byl hodně důležitý.“ (usměje se)

Uvědomujete si, že kdybyste v Pardubicích prohráli v základní hrací době, byli jste už teď prvoligoví?

„Bylo to hodně těžké, dvakrát za sebou při našem oslabení netrefili prázdnou bránu. Nakonec to tam spadlo na druhé straně.“

Jaký byl recept, aby se do hlavy nevložila myšlenka, že v Pardubicích můžete sestoupit?

„Nepřipouštět si to. Kdybychom tohle udělali, je konec. My jsme museli brát tři body a přes to nejel vlak.“

Jenže vaše situace nejdřív nevypadala dobře. Jihlava vedla v Budějovicích. Kdybyste nezískali ani bod, bylo po naději. Sledoval jste vývoj druhého zápasu?

„Nevím, jak kluci, ale já se nikam jinam nedíval. Soustředil jsem se jenom na náš výsledek, ať to dotáhneme, nic jiného mě nezajímalo, žádná kostka a jiné výsledky, nic. Teď je to tak, že jeden tým utekl, ale my jsme na dostřel, Popereme se o to v pátek a v neděli.“

Proč šly Vary vlastně po skvělém play out takhle dolů a musíte hrát konec baráže s nožem na krku?

„Na začátku baráže jsme měli strašnou spoustu vyloučených, zápasy poztráceli a tyhle body nám chybí. Ve všech utkáních jsme vedli. Doufám, že tohle je moment, který nás nakopne. V pátek v Jihlavě pokračujeme, jedeme dál.“

