Musíme víc chodit do branky. Zbraně neskládáme, burcuje Valský

Jak se hraje proti Kometě, když vede 2:0?

„Úplně stejně jako za stavu 0:0. Nemyslím, že má nabytý náskok nějaký extra vliv na jejich hru. Mají to nastavené pořád stejně.“

Neměl sporný první gól vliv na vaši koncentraci? Za 32 vteřin soupeř udeřil znovu…

„To si nemyslím. Tak to prostě vyplynulo. Jeli jsme do šance, ztratili jsme puk. Oni to otočili, jeli tři na dva a dali to. S první situací to ale nemělo nic společného.“

Chyběli vám tři zranění hráči: Michal Ševc, Ondřej Vitásek a Michal Bulíř. Mohlo mít i tohle podíl na třetí prohře?

„Určitě ne. Nahradili je kluci, kteří hráli výborně v Benátkách. Zastoupili je velmi dobře. My ostatní se naopak musíme k jejich výkonu přidat.“

Byl třetí zápas zatím ten nejtěžší ve finálové sérii?

„To bych ani neřekl. Dostali jsme hloupý první gól. Pak rychle druhý a oni odskočili. My musíme začít proměňovat šance. Pak by se zápas vyvíjel jinak.“

Vaše hra se zdá pořád stejná, góly a vítězství ale nepřináší. Budete něco do dnešního utkání měnit? A dá se to vůbec?

„Musíme si k tomu v klidu sednout a podívat se, co se s tím dá dělat. Určitě si k tomu hodně řekneme. Je potřeba být víc urputní, chodit do brány a prostě neinkasovat.“

Napadá vás něco, od čeho byste se odpíchli?

„Dvě třetiny se nám dařilo dostávat Kometu do úzkých. Vysoko jsme je napadli, to na ně platí. Máme dobrý pohyb. Budeme muset bruslit a dostávat je pod tlak. Zbraně rozhodně neskládáme!“

