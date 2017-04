ŠEST důvodů, proč má Kometa titul: Hvězdy, borec Čiliak, jízda v play off

Martin Erat se raduje s pohárem pro vítěze Tipsport extraligy • FOTO: ČTK Je to tady, brněnská Kometa slaví extraligový titul! Vymodlený, očekávaný, toužebně chtěný jako mimino po dvaceti letech manželství. Tedy pardon, po jedenapadesáti… po tak dlouhé době má hokejová bašta další pohár ve vitríně. A Vlastimil Bubník, legenda českého sportu, svoje nástupce. Parta kolem kapitána Leoše Čermáka slaví po zásluze, v play off byla nezastavitelná. Splnila to, co před ni klub jasně postavil vloni na začátku letní přípravy. Teď může slavit a fanoušci si zatím mohou projít klíčové body, které k titulu vedly.

Hvězdy, které měly smysl Zkušený Martin Erat dovedl svůj tým do finále • Foto Michal Beránek / Sport Nehledejme v hokeji složitosti, které v něm nejsou; Kometa je mistrem proto, že měla nejlepší mužstvo. Z Evropy dokázala pod Špilberk svolat takovou plejádu hvězd, až se fanoušci ptali: kam všechny ty hráče budou v Brně dávat? Ondřej Němec, Martin Erat nebo Martin Zaťovič přinesli obrovskou kvalitu, na českou extraligu nadstandardní. Jenom to by ale taky nestačilo. Kometa není prvním klubem, jehož pokladna se zdá být bezedná. Hráče musela kupovat i takové, aby to dávalo smysl, aby byl předpoklad, že se budou za Brno rvát. U třebíčských rodáků (Erat, O. Němec) takový předpoklad byl, i další posily (Marek Kvapil, Michal Gulaši, Martin Zaťovič) mají moravské kořeny, Tomáš Vincour zase rodinné vazby na majitele klubu. Ukázalo se to jako správná sázka.

Marek Čiliak Hokejisté Komety děkují brankáři Marku Čiliakovi po prvním vítězství v semifinále proti hradeckému Mountfieldu • Foto Pavel Mazáč (Sport) Žádné mužstvo to nemůže dotáhnout až na vrchol, pokud nemá špičkového brankáře. Marek Čiliak tuhle roli splnil na více než sto procent. Ve vyřazovací části byl nejlepší, tabulkám vévodí v průměru obdržených gólů, procentuální úspěšnosti i počtu vítězství. Ani jednou v play off nestřídal, neustále Kometu držel. Ať už to byla máma a její zelňačka, jak Čiliak s úsměvem tvrdí, nebo něco jiného, co slovenského gólmana srovnalo pro jarní závěr sezony, mělo to přímo zázračný účinek. Borec, který se většinu sezony potýkal se zraněními a motal se v (pod)průměru, ukázal to nejlepší, co v něm je, a titulové ambice pojistil. Kdo si dneska vzpomene, jaký poplach v Brně vyvolal po Silvestru neúspěch námluv s reprezentantem Jakubem Kovářem z KHL? Čiliak dokázal všechno obstarat sám.

Precizní provedení Radost hokejistů brněnské Komety po třetí výhře nad Libercem • Foto Barbora Reichová / Sport Jedna věc je nakoupená kvalita, druhá pak provedení práce. To, co se 15. září zdá být hračka, není samo sebou 15. dubna. Trefit branku v rozhodujících okamžicích? Poradit si v klíčové přesilovce? Když máte ruce jako Marek Kvapil, je naděje, že to zvládnete, samozřejmě větší, ale tak jako tak puk musí skončit vícekrát v soupeřově síti než ve vaší. A to se snadněji řekne než udělá, pokud vám jde o ligový titul. Tak jako Martina Sáblíková musí dobře poskládat nohy do zatáčky v závodě na pět kilometrů a Usain Bolt má zadání uběhnout sto metrů co nejrychleji, tak potřebovala Kometa vyhrát dvanáct zápasů v play off. Selhala jen dvakrát, z toho jednou při penaltovém rozstřelu. Jinak pod tlakem obstála. Že se to po ní právem vyžadovalo? Nechte si na záda dýchat 7700 fanatiků a pak si řekneme.

Změny během sezony Ondřej Němec a Jakub Krejčík slaví vedoucí branku třetího zápasu • Foto Jaroslav Legner (Sport) Nebylo všechno jenom růžové během sezony v Brně. Na podzim hvězdný kádr přestal šlapat, do Finska mu odešel centr Jan Hruška a fiaskem skončil pokus nahradit ho Michelem Miklíkem, slovenským veteránem z Košic. Co teď? Tým potřeboval vzpruhu a tu mu majitel Libor Zábranský dal. Z Chomutova „vyzobnul“ obránce Tomáše Bartejse, z Pardubic kanadského útočníka Alexandra Malleta, další borce si nechal v zápasovém tempu s pomocí hostovaček jinde po extralize. Mužstvo dobře doplnil, počet dobrých tahů letos při manévrování se soupiskou převyšoval počet přehmatů. Až nakonec všechno došlo k lednovému „last minute“ nákupu Jakuba Krejčíka z Medveščaku Záhřeb. Nebude nic divného na tom, když v létě tento obránce odejde zase do zahraničí. Extraligu převyšuje, play off je toho důkazem.

Silný kádr, silný systém Kometa oslavuje gól do sítě Liberce • Foto Jaroslav Legner / Sport Jedna pozoruhodná změna je v Brně patrná oproti minulým finálovým pokusům v letech 2012 a 2014. Jednak Kometa dohrává vyřazovací část stále na čtyři kompletní lajny, což je něco, co jí v předchozích dvou pokusech vždy chybělo, a zároveň dohrává na čtyři KVALITNÍ kompletní lajny. To mluví o jejím dobře nastaveném systému hry. Vypadne stabilní centr Martin Nečas? Ok, na jeho místo jde mladý Radim Zohorna. Zraní se Vojtěch Němec? Co se dá dělat, ale zastoupí ho teprve 16letý Tomáš Havránek. A zastoupí ho slušně. Sestava se nelátá hlava-nehlava, tým šlape dál, náhradníci fungují tak, že je na první pohled v dresech nepoznáte.