Zraněný tahoun Komety je zpět! Na tribuně to byl očistec, uznal Němec

Jako vsetínský patriot oslavil minulý týden návrat Vsetína do první ligy, ve druhou oslavu věří obránce Ondřej Němec co nejdřív. „Doufám, že zbytek finále zvládneme, jak máme. Už jsem zažil obrat z 3:0 na 3:4, když jsem hrál v Rusku. Tady se to nestane,“ slibuje opora Komety fanouškům v Brně mistrovský titul.

Cítíte na vlastní kůži, jak finále pokračuje, že jsou ty závěrečné kroky každý další těžší?

„Nechci to tak hodnotit. Celé play off hrajeme dobře. Hrajeme to, co máme. Máme fantastického gólmana, který nás podrží. Tohle nám přináší úspěch.“

Vypadá neskutečně lehce, jak soupeře porážíte.

„Lehké to určitě není. I když to bylo se Spartou 4:0 na zápasy, tak série byla těžká. Proti Hradci zase 4:2. Teď podáváme skvělý výkon a opticky to vypadá, jak to vypadá, ale každý zápas je hrozně těžký. Liberec je zkušený tým, má dobré hráče.“

Byl jste ve třetím utkání klidnější na ledě než v Liberci na tribuně, kam vás posadilo doznívající zranění hlavy a prý jste se tam pořádně potil?

„Každý sportovec, nejen hokejista, když musí hru sledovat od mantinelu nebo z tribuny, je vždy nervóznější, protože s výsledkem nic nemůže udělat. Nemůže pomoct a jen čeká, co bude. Byl to pro mě očistec. Dnes jsem si to užil.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Kometa přišla o klíčového obránce! Ondřej Němec se zranil při souboji u mantinelu • VIDEO TV TIPSPORT

První dva vyhrané zápasy ne?

„Na první zápas jsem šel na střídačku, byl jsem tam deset minut a za stavu 2:0 pro domácí jsem musel odejít, protože nebylo to moc jednoduché sledovat. Do konce třetiny jsem seděl v útrobách haly, nechtěl jsem se na to moc dívat. Pak jsem šel nahoru pod světla. Odtud jsem viděl, jak to kluci skvěle ubojovali. Myslím si, že bylo hodně cenné přivést si z Liberce dvě vítězství.“

Na ledě vám ve třetím duelu už bylo fajn?

„Tím, že jsem dva zápasy v Liberci nehrál, jsem získal dva dny na doléčení navíc. První dvě nebo tři střídání byla těžší, ale jak jsem se do toho dostal, tak se i můj výkon zvedal. Jsem ale jen jeden článek celého týmu a zase do sebe všechno zapadlo, jak mělo. Musíme se držet toho, co nám přináší úspěch, a hrát to, co nám trenéři naordinují. Z téhle cesty my neuhneme.“

Podali jste doma ideální výkon dozadu?

„Vždycky se najde nějaká chyba, ale když se ta chyba stala, tak máme Čila, který chytá v neuvěřitelné pohodě. Je klíčový muž celé naší sestavy. Můžeme se na něj spolehnout, že když ta chyba nastane, on tam je. Je to ale pořád jen 3:0. Chybí ještě jeden krok.“

Čili ani ve čtvrtém zápase nebláznit a hrát tak, jako kdyby se začínalo od nuly?

„Jsme zkušené mužstvo a máme dost takových hráčů, kteří bláznění nedovolí. Ať jsem to já, Leoš Čermák nebo třeba Martin Erat. Do celého play off , do všech sérií, jsme šli s pokorou. Myslím si, že nám to přináší úspěch. Pokora zůstane i ve středu.“

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Brněnská Kometa měla v úterním finálovém zápase v hledišti speciální talisman. Třetí finálový zápas s Bílými Tygry sledovala přímo v DRFG aréně i brněnská rodačka a hokejová fanynka tenistka Lucie Šafářová. </p> REKLAMA Křičím, když padne gól, hlásí fanynka brněnské Komety Šafářová • VIDEO iSport TV