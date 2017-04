VIDEO: ZlatoBRNO! Kometa vyřídila Liberec a po 51 letech slaví titul

Mistři! Brněnská Kometa dokázala po 51 letech ovládnout hokejovou extraligu a slaví zisk vytouženého titulu. Ve čtvrtém finálovém utkání porazila obhájce titulu Liberec 5:2, sérii vyhrála v nejkratším možném termínu 4:0. V celém play off ztratilo Brno jen dvě utkání, obě v semifinále s Hradcem Králové.

Branky v dnešním duelu padaly až od druhé třetiny a vždy byli napřed domácí. Na úvodní trefu Marka Kvapila sice bleskově odpověděl Lukáš Krenželok, ale pak se během 77 vteřin prosadili Alexandre Mallet a Marcel Haščák. Jakub Valský ještě snížil, jenže tentokrát přišla rychlá odpověď Komety a za 45 sekund jí vrátil dvoubrankový náskok Martin Erat. Pojistku přidal v závěru při liberecké power play Jakub Krejčík. Čtyři body za nahrávky si připsal Jan Hruška, Erat přispěl navíc i dvěma asistencemi.

V samostatné české extralize triumfovali Brňané poprvé, jinak ale patří mezi nejúspěšnější tuzemské kluby. Letošní titul je pro ně již dvanáctý, čímž se v čele historického přehledu dotáhli na vedoucí Jihlavu. Předchozí vítězství Brna se datují do let 1955 až 1966, kdy vyhráli jedenáctkrát během 12 sezon.

Zatímco Kometa nastoupila v totožném složení jako v úterním třetím utkání, hostující kouč Pešán zcela přeskupil složení útočných formací. První možnost měl Erat, jenž po třech minutách nadzvedl hůl Plutnarovi a dostal se do zakončení, jenže pálil pouze do Lašáka.

Jinak byl však Liberec pozorný a svým výkonem potvrzoval slova o tom, že se nehodlá vzdát bez boje. Ve 12. minutě si Hynek Zohorna pohrál s Valským, ale ztroskotal na Lašákovi. Hostující gólman pak podržel svůj celek v jediné přesilovce úvodní třetiny, kdy pykal Ordoš.

Na začátku druhé části zkusil štěstí Kvapil, Lašák vyrazil kotouč do vzduchu nad sebe, ten padal do branky, ale bek Jánošík předvedl skvělý baseballový odpal a společně s gólmanem dokázal vše vyřešit. Úvodní trefa se tím však odložila pouze o chvilku, neboť ve 23. minutě prostřelil Kvapil mezi betony přesouvajícího se Lašáka a utrhl tak ofenzivní lavinu.

Už po 15 vteřinách bylo vyrovnáno, když Krenželok zaskočil z úhlu ranou pod horní tyčku Čiliaka. Kvapil pak zazvonil v přesilovce na brankovou konstrukci, početní výhodu však přesto Brno využilo, když Hruška bombou nastřelil clonícího Malleta a ten tečoval mimo Lašákův dosah.

Po minutě a čtvrt bylo domácím ještě veseleji: Krejčíkovo nahození usměrnil do branky Haščák a bylo to 3:1. Severočeši se nevzdávali a také oni zužitkovali hru v pěti proti čtyřem, když se s pomocí tyče zapsal do střelecké listiny jednoruč tečující Valský, jehož vybídl Šimek.

Kometa však odpověděla parádní souhrou Erata s Hruškou, na jejímž konci se Erat neunáhlil se zakončením, položil si Lašáka a za jeho betonem snadno skóroval. Ukončil tak zároveň účinkování zkušeného gólmana ve finále, pro zbytek zápasu ho nahradil Will, který hned vychytal Havránka.

Ve třetí dvacetiminutovce pálil tvrdě bez přípravy Mallet, Willova lapačka ale byla dostatečně rychlá. Na druhé straně zakončil Radivojevič jen do Čiliakovy hrudi. Pojistit výhru domácích mohl kapitán Čermák, jenže Will byl proti. Šimek těsně minul.

Závěr už se odehrál pod taktovkou domácích, kteří k radosti vyprodaného publika nepřipustili žádné komplikace. Sesazení šampioni to ještě zkusili skoro čtyři minuty před koncem s hrou bez gólmana. Dočekal trefil tyčku prázdné branky, další zakončení mu faulem překazil Radivojevič, Liberec přesto riskoval a Krejčík přidal pátý gól.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:22. M. Kvapil, 27:00. Mallet, 28:12. Haščák, 33:13. M. Erat, 58:40. J. Krejčík Hosté: 22:37. L. Krenželok, 32:28. Valský Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – J. Krejčík, O. Němec (A), Gulaši, Kováčik, Malec, Bartejs, Trška, Zábranský – M. Kvapil, Hruška, M. Erat – T. Havránek, H. Zohorna, Mallet – Zaťovič (A), Čermák (C), Haščák – R. Zohorna, Dočekal, Vondráček. Hosté: Lašák (34. Will) – Jánošík, R. Šimek, Derner, Plutnar, Pyrochta, Mojžíš (A), Kolmann – L. Krenželok, P. Jelínek, Lakatoš – Svačina, Bližňák, Valský – Radivojevič (C), J. Stránský, Ordoš – Bartovič, Vantuch, A. Dlouhý. Rozhodčí Hodek, Hribik – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG Arena Návštěva 7700 diváků