Emoce na mistrovském ledě: Opojení, zatlačené slzy, či dojemné loučení

Euforie by se dala krájet! Hokejisté Komety Brno po 51 letech vyhráli titul mistra české nejvyšší soutěže. Velkolepé oslavy v jihomoravské metropoli mohou začít! V prvních okamžicích triumfu byli všichni brněnští hrdinové bez sebe a sotva hledali slova na to, co se jim povedlo. "Je to neskutečné! Co je víc?", shodovali se novopečení šampioni extraligy. Kamery České televize však zachytili i emotivní záběry na poražené finalisty z Liberce.

Nechť šampanské teče proudem! Celé druhé největší město České republiky padá do kolen z úspěchu tamního hokeje. Strůjci mistrovského titulu se ve vítězné extázi dostali před mikrofon ČT a svěřili se o svých bezprostředních pocitech.

Jako první promluvil brněnský kapitán Leoš Čermák. "Je to něco neuvěřitelného! Ještě mi to ani nedochází, co jsme tady dokázali. Výkonem, který jsme v play off předvedli, jsme si vítězství zasloužili! Prožívám úžasný pocit, v životě jsem něčeho takového ještě nedosáhl. Pohár nám už nikdo nevezme!" euforicky ze sebe vyřkl ostřílený bard, který na titul čekal dlouhých 123 zápasů v play off.

Kometa Brno - Liberec: Domácí převzali pohár pro vítěze a pomalu začínají oslavy

Na začátku se dostalo i na stranu poražených. Na otázky odpovídal s těžkým srdcem liberecký gólman Ján Lašák. "Pro mě je tato chvíle velice emotivní. Nevím, co na to říct. Ani nemám ponětí, co bude dál. Netuším, jestli budu pokračovat v kariéře," zatlačoval slzy osmatřicetiletý slovenský matador v bráně po prohře 0:4 na zápasy a po něm se k rozhovoru dostavil jeho krajánek a vítězný protějšek Marek Čiliak.

"Neskutečná chvíle! Věřil jsem, že se to povede. V tento moment nás už nikdo neporazí! A i kdyby proti nám někdo stál, tak máme ještě dost síly! Nebude vůbec těžké to oslavit. Ani mě nezajímá, jak jsme hráli v základní části. Už to ani nevím. Vím jen, co je teď!" vypustil ze sebe blaženě naladěn čerstvý gólman vítězů.

Kometa Brno - Liberec: Radost v Rondu! Domácí získali titul po 51 letech

Objektivům neunikl ani autor druhého hattricku v historii play off z pozice obránce Ondřej Němec. "Po letech jsem se vrátil domů a hned jsem oslavil titul! Naprosto všechno si sedlo. Je to pro mě velká odměna! Vyplatilo se, že jsme pokaždé začínali venku," svěřil se s velkým úsměvěm.

Vítězství v Tipsport extralize zařadil mezi své největší úspěchy kariéry i Martin Erat. "Pro tohle jsem do Brna přišel. Všichni kluci chtěli na titul. Stáli jsme proti výborným soupeřům. Jsem moc rád," přiznal hvězdný útočník Komety.

Kometa Brno je po padesáti jedna letech mistr ligy! Takhle se slavilo v kabině

Poslední zápas v české nejvyšší soutěži odehrál kapitán Bílých Tygrů Branko Radivojevič. Po loňském vítězství a letošním druhém místě se zkušený forvard vrací do mateřského Trenčína. "Jsem pyšný na celý tým, že jsme takhle zvládli sezonu. Děkuji všem sponzorům, spoluhráčům a hlavně fanouškům. Kabina byla skvělá, ale nic to nemění na tom, že končím," dodal na svou derniéru v Česku.

Úžasný moment sdíleli společně bratři Hynek a Roman Zohornovi. Po nejstarším sourozenci Tomášovi, který vyhrál mistrovský titul s Pardubicemi v roce 2012, se stali dalšími českými mistry v rodiném klanu. "Bylo fantastické spolu takhle hrát a získat titul. Moc dobře si pamatuji, jak mi brácha před pěti lety kouřil vítězný doutník do obličeje. (směje se) Snad si my tři jednou společně zahrajeme v jedné lajně," řekl na adresu staršího bratra Hynek, který přidal nově ke dvěma stříbrům i jedno zlato.

Slova se ujal i hlavní strůjce brněnského úspěchu a majitel Komety Libor Zábranský. "Po dvanácti letech tvrdé práce jsme vybojovali 12. titul v historii! Emocí je ve mně dost. Přes všechny trápení, kterými jsme si prošli na konci základní části, jsme to zvládli. Rozhodlo hlavně to, že kluci všechno obětovali taktice," dojatě líčil.

Kometa Brno - Liberec: Libor Zábranský nejdřív pohár nechtěl ale nakonec si ho vzal

Kometa Brno - Liberec: Je rozhodnuto! Krejčík trefil prázdnou bránu, 5:2