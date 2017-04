Pocity z titulu? Peckovní, nedá se to ani vylíčit, jásali brněnští hráči

Dlouhých 51 let čekala brněnská Kometa na mistrovský titul. Když se jí to konečně podařilo, byla euforie o to větší. Pár minut po skončení ceremoniálu začali na led vbíhat fanoušci. Napřed jich tam pustili jen pár, ti se nesměle rozkoukávali a mávali vlajkami, po chvíli jich tam ale začalo vbíhat čím dál víc, až jich byl plný středový kruh. Hráči se v obležení radujících se diváků nemohli dostat ani do kabiny. „Neskutečné. To se nedá vylíčit, nic takového jsem nezažil. Je to parádní,“ radoval se těsně po utkání brankář Marek Čiliak.

Slavilo se v ochozech, na ledě i po celém městě. Obrovská euforie z vyhraného titulu byla znatelná prostě všude a kromě fanoušků si vybojovaný titul užívali i samotní hráči. „Jaké to je? Peckovní! Zatím jsem nic takového nezažil,“ hulákal po zápase nadšený Jan Hruška, který si ve čtvrtém finálovém utkání připsal asistenci na čtyři z pěti vstřelených branek. „Je to skvělý pocit, věděli jsme, že to máme doma, snažili jsme se to užít. Stačí být na střídačce a žít tím,“ popsal poslední minuty před koncem zápasu.

Jan Hruška v obležení fanoušků, @HCKometa slaví titul pic.twitter.com/7nfRo2BK2U — Jiří Punčochář (@jpcoch55) April 19, 2017

Ze zlata byl viditelně nadšený i skvěle chytající Marek Čiliak. Poté, co se dostal z ledu, byl viditelně omámený radostí a emocemi ani nevěděl co pořádně říkat. „Neskutečné. To se nedá ani vylíčit, nic takového jsem nezažil,“ vysoukal na otázku, jaké to je vyhrát mistrovský titul. A jak dokázal kontrolovat emoce v závěru zápasu? „Já ani nevím, nechci se k tomu vracet. Ani si to nepamatuju. Začali jsme oslavovat těsně před koncem a pak to bylo,“ smál se.

Ještě na ledě si fanoušci Komety zazpívali chorál „Povstaň jsi-li komeťák“, kterým slaví výhry v sezoně. Během sezony to vypadá tak, že hráči sedí ve středovém kruhu a klepou hokejkami o led. Po vyhraném titulu to však nebylo zrovna lehké. Na ledě totiž bylo pár stovek fanoušků, a tak není divu, že převládal zmatek.

Slavili i fanoušci, kteří se nedostali přímo na stadion a finále sledovali v Brně na Zeleném trhu u velkoplošných obrazovek. Podle ČTK tam i přes špatné počasí dorazilo přibližně 5500 lidí.

