Pešán: Finále je úspěch, hrozně mě těší, jak jsme sezonou prošli

"Je to rozhodně úspěch. Jsem přesvědčený o tom, že takovéto umístění po základní části i v play off nám nikdo netipoval. Ani my sami sobě...," připustil devětatřicetiletý trenér v rozhovoru s novináři. "Hrozně moc mě těší, že jsme sezonou dokázali projít se ctí a s výsledkovou kvalitou. Hráčům za to musím poděkovat," ocenil Pešán výkony svých svěřenců.

Finálovou účast dokázal s mužstvem zopakovat i přesto, že podle jmen byl tým bezpochyby o něco slabší v porovnání s kádrem loňských šampionů. "Neříkám, že to bylo teď těžší. Ale bylo to jiné. Loni jsme procházeli zápasy a sériemi s větší lehkostí, tahle sezona byla celá odbojovaná, výsledky těsné, většinou o gól; jak v základní fázi, tak v play off. Letos jsme byli vyčerpaní, ubojovaní a to byl ten velký rozdíl," míní Pešán.

Jasně vyhlížející porážku 0:4 na zápasy vůbec neřeší. "V prohrané sérii 0:4 nebo 3:4 nevidím moc rozdíl. Buď ji zvládnete, nebo ne. Loni jsme cestou do finále vyhráli dvakrát 4:0, letos dvakrát 4:2. A neznamená to, že bych měl menší nebo větší radost. Tím pádem je i smutek stejný. Možná, kdybychom celé finále prohráli v sedmém zápase, bude to bolet ještě o něco víc. Takhle ta série byla jasná," vysvětlil svůj postoj Pešán.

Brno do určité míry připomínalo zvučnými jmény nabitý tým Liberce z mistrovské sezony. Pešán však dobře ví, že jen podpisy hvězd úspěch nezaručují. "Není to jednoduché. Na papíře má Kometa suverénně nejsilnější tým v lize, což potvrdila ziskem titulu, k čemuž jí blahopřeju. Líbilo se mi, jak její hráči plnili taktiku, která mohla být nepopulární, ale zato byl účelná. A to je hlavní důvod, proč vyhrála titul," vyzdvihl Pešán.

Jeden zásadní moment, který by ho v sérii mrzel a označil by ho jako zlomový, neuvedl. "Nemyslím si, že tam je jeden jediný moment. V každém zápase rozhodla jedna branka, jeden odraz, nešťastný gól. Jako ten necelé dvě vteřiny před koncem první třetiny v prvním zápase. Nebýt toho, možná jsme vyhráli první zápas a série byla jiná. Ale to je jen takový 'kdyby hokej' a ten my nehrajeme. Prohráli jsme 0:4, takže jeden jediný zlomový moment nemám," uvedl Pešán.

Liberec ztratí před dalším ročníkem některé klíčové opory. Zcela jistě kapitána Branka Radivojeviče, do zámoří má nakročeno reprezentační bek Radim Šimek, nejistá je budoucnost gólmana Jána Lašáka. Pešán však nechce předbíhat, zda to bude znamenat i menší ambice.

"Cíle našeho klubu jsme si dosud nedali, žili jsme finálovou sérií. Pár hráčů nás opustí, to víme. Budu doufat, že se Radim Šimek dohodne na odchodu do NHL, budu mu fandit. V podobné záležitosti budu přát Lakatošovi a dalším mladým hráčům. Máme spoustu jejich nástupců v mládeži a v Benátkách. Materiál na práci máme dobrý. Uvidíme také podle finančních možností, kam budou sahat naše další ambice," podotkl Pešán.

Sám si chce od hokeje nyní odpočinout. "Mám toho teď plné zuby. Asi odletím na chvilku do Ameriky. Jsem pak také pozvaný na červnový kemp New York Rangers. Být v takovém klubu a v takovém prostředí na ledě, to je věc, která vás rozvíjí a přináší další pohledy. A já jsem moc rád, že takové šance dostávám," nastínil Pešán.

Ve svém domácím zázemí přijde na jiné myšlenky, ale o odpočinku v pravém slova smyslu příliš mluvit nelze. "Mám doma dvě malé děti, takže není čas na odpočinek. Těším se, až se cestou domů v autobusu alespoň trochu vyspím," prohlásil Pešán s úsměvem.

