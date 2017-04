Kondiční trenér bez vlasů, helma pro šéfa. Kometa slavila s Raketou na Mars

V jeden velký mumraj se proměnil led brněnské Komety poté, co její hráči převzali Masarykův pohár, a stejná nálada oslav se spontánně přenesla do šatny novopečených mistrů extraligy, až se do ní hráči přes dav slavících fanoušků dostali. Majitel týmu Libor Zábranský skončil politý od hlavy až k patě, kondiční trenér Miloš Peca přišel o své dlouhé vlasy, voněly silné doutníky. A to se velká noc teprve chystala.

Oslavná hymna, písnička Raketou na Mars, zněla hokejistům Komety Brno už v hale těsně po zápase, a nemohla zůstat stranou ani při oslavách titulů. Při ní slavící hráči tančili, objímali se, křičeli jeden přes druhého.

A jak písnička dozněla, pustil ji někdo hned znovu.

„Myslím si, že na konci zápasu šel všem mráz po zádech. Je to úžasný a takové město jako Brno si to zaslouží,“ říkal Martin Erat, juniorský mistr světa, který však v dospělých slaví první titul z nejvyšších soutěží. „A je to obrovský zážitek,“ rozplýval se.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vlasy dolu! Ondřej Němec ostříhal kondičního trenéra Miloše Pecu • VIDEO iSport TV

Došlo i na oslavné rituály. Jeden tradiční, když se předávala umělohmotná řemeslnická helma, kterou vždy po zápase obdrží nejlepší hráč Komety. Předávání se ujal obránce Tomáš Malec, a vzal ceremoniál hodně zeširoka.

„Zaslouží si to Leoš, za roky, co tady bojuje, je to kapitán neskutečný, ale musím to dát jednomu člověkovi, který pro Kometu udělal nejvíc, dostal ji na vrchol...“ pustil se do proslovu Malec, dobrá duše týmu, sám velký bojovník.

„Řidič! Řidič!“ napovídali mu z legrace hráči.

„Dávám to Liborovi,“ završil ale Malec proslov a nasadil helmu majiteli a kouči Liboru Zábranskému.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno je po padesáti jedna letech mistr ligy! Takhle se slavilo v kabině • VIDEO iSport TV

Ten už byl kompletně mokrý, jak ho hráči polili z velkého kýble.

Kondiční trenér Miloš Peca slavil už bez svých dlouhých vlasů, které dal v sázku, když Kometa vyhraje titul. Role kadeřníka se ujal ještě na ledě obránce Ondřej Němec. Moc mu to nešlo, vlasy Pecovi spíš pižlal než holil. Dílo se ale nakonec podařilo.

„Máš to tak lepší!“ dobírali si hráči svého trenéra, který je během sezony mučí v přípravě.

Brněnským hráčům postupně docházelo, co dokázali. Někteří na to v Kometě čekali od roku 2011, kdy do ní přišli. Třeba kapitán Leoš Čermák nebo obránce Jozef Kováčik.

„Je to spousta emocí, teprve to všechno vstřebávám. Pocit je to nádherný. Celý život jsem hrál hokej, abych tenhle pocit mohl poznat, a jsem strašně šťastný, že mi to na konci kariéry celý tým umožnil. Jsme na kluky strašně pyšný,“ povídal 39letý Čermák, který ke třem stříbrům a třem bronzům přidal konečně i vytoužené zlato.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Libor Zábranský nejdřív pohár nechtěl ale nakonec si ho vzal • VIDEO TV TIPSPORT

V jedné ruce doutník, ve druhé lahvové pivo a na krku zlato. Tak si kapitán Komety vychutnával sílu okamžiku. „Nekouřím, ale doutníček si teď dám moc rád,“ usmíval se vysoký a silný chlap.

Že by naposled v kariéře?

„To nevím, to trochu předbíháme. Ale po takovém úspěchu je chuti do hokeje spousta,“ naznačil.

Bezprostředně po zápase se soustředil hlavně na oslavy. Třeba na chvíle s pohárem nad hlavou, který jako kapitán měl tu čest vozit po ledě jako první. Tři roky po stříbře, které ve Zlíně s kyselým obličejem sotva převzal.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Domácí převzali pohár pro vítěze a pomalu začínají oslavy • VIDEO TV TIPSPORT

„Pořád jsem tomu nemohl věřit. Myslel jsem na brněnské fanoušky, protože 51 let čekali na tuhle chvíli, než se podařil dvanáctý titul. Celé Brno i my jsme si to zasloužili,“ vyznal se Čermák. „Slavit před domácím publikem je nejkrásnější, proto jsme to chtěli ukončit doma, což se podařilo. Je to úplně úžasný happy end. Na ledě to pak bylo takové chaotické, všichni nám gratulovali, blahopřáli, samozřejmě je to strašně příjemné. Jsme šťastní, že jsme lidem mohli udělat radost. Bylo to takové spontánní a tak by to asi mělo být,“ dodal.

Radoval se i útočník Vojtěch Němec, který pro zranění do posledních dvou zápasů nemohl zasáhnout a zřejmě ho brzo po sezoně čeká operace. Mistrovské oslavy si ale nemohl nechat ujít a na posledním zápase nechyběl.

„Mrzí mě, že jsem nebyl na ledě, ale i tak je to všechno úžasné. Čekal jsem v Brně šest let, konečně se to povedlo a je to bomba. Prožívám velké zadostiučinění a vrchol kariéry,“ řekl.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Radost v Rondu! Domácí získali titul po 51 letech • VIDEO TV TIPSPORT