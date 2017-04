Dojatý kouč Komety Zábranský po titulu: O tomto jsem dvanáct roků snil

Celému Brnu splnil sen. A sám sobě taky. Libor Zábranský vlastní Kometu dvanáct let, vstupoval do ní s motivací vrátit klubu mistrovský titul a to se teď naplnilo. „Nazrál tomu čas, skladba týmu i jeho síla. Jsem na kluky neskutečně hrdý,“ řekl po dlouhých minutách s fanoušky a hráči na ledě.

12 let. Tak dlouho čekal Libor Zábranský jako majitel Komety na mistrovský pohár, a přitom, když ho mohl pozvednout, vypadalo to, že trofej do ruky ani nechce. Tým ho musel přemlouvat, aby si ji polaskal v náručí.

„Říkal jsem Leošovi Čermákovi, že bych si to chtěl užít, tak ať ještě chvíli počká,“ vysvětlil otálení s oslavou bývalý obránce, který extraligové zlato slavil už jako hráč, teď je však mistrem poprvé v Brně.

O čem jste si v duchu přemýšlel?

„Víte, když jste dole na ledě, a vidíte ty nadšené lidi, jste v takové euforii, že abych vám teď říkal, že se mi v hlavě promítlo těch minulých dvanáct let, tak to by nebyla pravda. To ještě přijde.“

Nějaká konkrétní myšlenka vám v hlavě uvízla?

„Neskutečná hrdost. Na kluky, jak to zvládli, přestože jsme v sezoně měli menší… no, menší, zkrátka krizi, zaviněnou zraněními, a pokles formy, tak jsme se z toho dostali. Ta spanilá jízda, jakou jsme teď předvedli, jasně ukázala charakter mužstva.“

Nastala ve finále chvíle, kdy jste byl už uvolněný, nebo jste byl do konce ve stresu?

„Nenazval bych to stresem. Já jsem klukům strašně věřil. Už od loňského května, kdy jsem viděl, jaké se nám daří podepisovat hráče, kteří mají úžasnou kvalitu, charakter a morálku. Prošli jsme si těžším obdobím, kdy kluci byli zranění, (brankář) Marek Čiliak dvakrát za sebou, ale ustáli jsme to jako tým, a teď to kluci potvrdili.“

Neztrácel jste třeba v lednu během vámi zmíněné krize víru v tuto tečku?

„Věřil jsem v to… (odmlčí se) V říjnu 2004 jsem kupoval dvacet procent akcií klubu, a když jsem viděl, jak je zadlužený, tak jsem o tom snil. A teď to vyšlo.“ (většinovým vlastníkem Komety se Zábranský stal v roce 2005, pozn. red.)

Kometa Brno skolila Bílé Tygry 4:0 na zápasy a po 51 letech slaví zisk titulu. Na dojmy majitele a trenéra Libora Zábranského se podívejte ve VIDEU.

Bavil vás vítězný konec o to víc, že jste byl na střídačce s mužstvem, takže si zlato můžete užít skoro jako hráč?

„Už jsem říkal, že to jsou úplně odlišné role, to se nedá popsat ani porovnat.“

Jaká bude nejbližší budoucnost tohoto mužstva? Budete chtít vyhrát za rok zase?

„Dvanáct let to trvalo v mé éře, padesát jedna let se na titul v Brně čekalo, a já jen doufám, že se nebude muset čekat zase tak dlouho. Co bude dál, to nevím. Uděláme všechno pro to, abychom zase poskládali vynikající tým, bavili jsme diváky, a aby na nás Brno a jižní Morava byli hrdí.“

S vámi znovu jako koučem?

„Nechte se překvapit.“

Nechtěl byste slíbit fanouškům, že na další titul nebudou čekat zase dvanáct let?

„To se nedá slíbit. Kdyby to bylo tak jednoduché, jak jste řekl, už jsme to zařídili dávno. Všechno má svůj čas, teď nazrál, i skladba týmu tomu nahrála.“

Není nakonec lepší, že jste k němu došli, jak říkáte, že ten čas po dvou finálových prohrách dozrál?

„Buďme naprosto upřímní. První finále, kdy jsme šli z předkola, to bylo něco neuvěřitelného, jak tým bojoval, jak se semknul. To druhé, to bylo neuvěřitelné štěstí, co jsme měli. Teď byl tým výkonnostně, charakterem a hráčskou kvalitou jednoznačně nejlepší.“

Čekáte jeho velkou obměnu?

„Máme devadesát procent mančaftu podepsaných. Nepředpokládám velké změny.“

