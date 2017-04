CHAT: Jak Kometa slavila hokejový titul? Ptejte se Hynka Zohorny

V extraligovém play off se brněnský hokejový útočník Hynek Zohorna dostal do bezmála reprezentační formy. Gólem v prodloužení ukončil semifinále proti Mountfieldu, vedl výborně hrající útok s talentem Martinem Nečasem a kanadským objevem Alexandrem Malletem. Uprostřed velkých brněnských oslav odpoví hráč Komety fanouškům v online rozhovoru iSport.cz v pátek ve 14.15 hodin. Jaké by to bylo zahrát si v jednom útoku s oběma bratry Tomášem a Radimem, což bylo letos na spadnutí? Co má rád na rybaření a proč během play off vyrazil k rybníku přespat do stanu? Vzpomíná si na to, že před několika lety ukončil v play off kariéru Martina Straky? Ptejte se vítěze extraligy!