CHAT: Z oslav Komety mám jen útržky, ráno mi nesedlo, smál se Zohorna

V extraligovém play off se brněnský hokejový útočník Hynek Zohorna dostal do bezmála reprezentační formy. Gólem v prodloužení ukončil semifinále proti Mountfieldu, vedl výborně hrající útok s talentem Martinem Nečasem a kanadským objevem Alexandrem Malletem. Uprostřed velkých brněnských oslav odpovídal hráč Komety fanouškům v online rozhovoru iSport.cz.

Oslavy titulu prý byly a stále jsou velmi bouřlivé. „Z těch dvou dnů mám jenom útržky,“ smál se v rozhovoru se čtenáři Hynek Zohorna. „Mixovali jsme všechen alkohol dohromady, piva tam bylo velké množství, ráno mi to moc nesedlo,“ přiblížil s úsměvem.

720p 480p 360p 240p <p>Kometa Brno smetla Bílé Tygry 4:0 na zápasy a po 51 letech slaví mistrovský titul. Na unikátní zábery se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA UNIKÁTNÍ ZÁBĚRY: Takhle slavila Kometa po jednapadesáti letech mistrovský titul • VIDEO iSport TV

A dopadne jeho přání zahrát si v jednom dresu s oběma bratry? „Ohledně Tomova příchodu do Brna to letos asi nedopadne, má ještě platnou smlouvu v Chabarovsku, do budoucna bych byl rád, kdyby to vyšlo a zahráli jsme si všichni v jednom týmu,“ zadoufala opora Komety.

Přitom Hynek Zohorna v sezoně prožil i horší chvíle. „Po příchodu z Pardubic jsem psychicky silnější, odolnější. V play off se mi hrálo moc dobře, sedlo mi to, góly, co jsem dal, mi moc pomohly. Je pravda, že jsem měl větší klid na holi, hlavně jsem měl dobré spoluhráče, že jsme si všichni sedli a puky neodhazovali,“ popsal.

Projděte si všechny odpovědi Hynka Zohorny: