Zůstane v Kometě? Zkusí jinou cestu? Jasno bude po oslavách, řekl Erat

Napřed oslavy, pak rozhodování. Fanoušci v Brně čekají na to, jak bude vypadat kádr pro příští sezonu, kolik hvězd se v něm podaří udržet, jestli bude pokračovat 35letý lídr týmu Martin Erat.

Ten jim jejich zvědavost vůbec nezmenšuje. „Teď mám oslavy a pak se rozmyslím,“ podotkl s úsměvem, ale stručně, se zlatou medailí na krku.

Prostředí v Kometě si nemohl vynachválit. Už vloni, když vážil cestu z amerického Nashvillu, kde s rodinou žije, oceňoval vize a směřování brněnského celku. To se mu potvrdilo.

„Je neskutečné, co pro nás tady ty lidi udělali. Od Libora Zábranského, po trenéry a fanoušky. Přišli jsme sem na začátku a chtěli jsme budovat něco, na čem jsme chtěli stavět v play off . Od pana rolbaře až po Libora. Všichni dělali všechno pro nás, aby byl ten úspěch. Splnilo se to. Je úžasné tady v Kometě hrát. Jsem za to vděčný,“ básnil několikanásobný účastník mistrovství světa a olympijských her.

Zisk titulu, o kterém mluvil jako o silném zážitku, podle jeho mínění výrazně ovlivnilo druhé finálové vítězství v Liberci, kde se Kometě podařilo zvítězit v prodloužení a utekla Bílým Tygrům na 2:0 na zápasy.

Domácí pokračování série a následné přebírání mistrovského poháru se mu vrylo do paměti. „Lezl mi mráz po zádech. Je to úžasné. Takové město jako Brno si to zaslouží,“ říkal se zadostiučiněním. Sezonu zahájila Kometa s jeho výrazným přičiněním skvěle, v první čtvrtině dominovala, postupně se ale dostala do útlumu a konec základní části byl z její strany jedním velkým balancováním na hraně přímého postupu do čtvrtfinále.

Erat byl navíc zraněný, zrovna v zápase s Libercem doma si zranil zápěstí. Přesto prý víru v konečný úspěch, za kterým do Brna přišel, neztratil.

„Sezona je hrozně dlouhá. Tým se celou dobu připravoval na play off. Ukázali jsme, že kluci stáli jeden za druhým. Odehráli jsme play off tak, jak jsme měli,“ říkal.

Přestože ve vyřazovací části Kometa vládla a její celková zápasová bilance 12:2 je výmluvná, nepovažoval dlouholetý hráč NHL cestu za titulem za snadnou. „Všechny tři týmy byly výborné, hrály takticky výborně. Je těžké vybírat, kdo byl nejlepší. Liberec na konci série měl hodně zraněných. Hradec hrál výborně celou sérii. Sparta? Každý zápas se mohl překlonit na jednu nebo na druhou stranu. Každý soupeř měl svou sílu,“ uvedl.

Ocenil sílu kádru v Brně a vůli hráčů obětovat se pro tým. „Měli jsme hodně kluků, kteří vědí, o čem ten hokej je. Každý splnil svou malou roli, co v týmu měl. Vždycky tým bude nadřazený nad individualitou. A my jsme to dokázali,“ podotkl.

Zápasy s Libercem, finálovým soupeřem, byly pro Erata v celé sezoně výrazné. S Tygry se nejen zranil, ale v jednom z duelů i porval na obranu mladého centra Martina Nečase.

Ten nemohl titul slavit s ostatními, hrál s reprezentační osmnáctkou na mistrovství světa. „Neči měl jiné starosti. Přeju mu hrozně moc do jeho kariéry. Myslím si, že to bude špičkový hokejista,“ vzkázal svému mladému spoluhráči, který mu v sezoně byl centrem, matador Erat.

