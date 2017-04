Liberec oslavil s fanoušky stříbro. Zůstávám, potvrdil kouč Pešán

Nebylo to tak bujaré jako před rokem po zisku historického zlata, pochopitelně. Ale i za stříbrné medaile přišlo do liberecké arény kompletnímu mužstvu Bílých Tygrů poděkovat více než tisíc fanoušků.

„Hoši děkujeme!,“ skandovalo se, když celý tým včetně šéfa klubu Petra Syrovátka v pátek v podvečer postupně vystoupali na pódium postavené na ledové ploše, kde přesně před týdnem bílé šelmy s rozjetou brněnskou Kometou ztratily první finále. A pak ještě další tři. Přesto slaví druhý nejlepší výsledek ve své extraligové historii.

Zklamání z nich pomalu vyprchává. „Už ano. Samozřejmě někdy si na to vzpomenu, je to čest hrát ve finále a ne každému se to poštěstí, ale bohužel jsme to nevyhráli. Ale podruhé za sebou jsme se dostali do finále a já to beru jako obrovský úspěch,“ pověděl obránce Radim Šimek, který při představování vicemistrů sklidil velký aplaus, podobně jako místní odchovanec Michal Bulíř či reprezentační gólman Roman Will.

Tygři oslavili s fanoušky stříbro. Zůstávám, potvrdil úspěšný kouč Pešán

Ale první na pódium šel Adam Dlouhý, ke konci řady Branko Radivojevič s gólmanem Jánem Lašákem. A jako předposlední Filip Pešán se stříbrným talířem pro vicemistra v ruce. A poslední Petr Syrovátko.

„Cílem a snem bylo, abychom se v klidu dostali do čtvrtfinále a začínali doma. A sen byl výrazně překonán,“ prohlásil liberecký boss skončený ročník za úspěšný. „Byli jsme ve finále a nemá cenu vůbec přemýšlet, jestli sezona byla nebo nebyla úspěšná,“ zhodnotil. A zároveň ukončil spekulace o případném odchodu Filipa Pešána.

„Jsme s Filipem spojení duší, srdcem i Tygrem. Jestli Filip někam odejde, tak maximálně k přehradě, kde bydlí, a zase zpátky,“ řekl s nadsázkou. „Fíííílip Pééééšán!!!,“ znělo halou.

Dojemnou chvilku prožil i kapitán Branko Radivojevič. „Branko! Branko! Branko! Branko,“ duněla hala. „Děkuji za podporu,“ řekla dojatě liberecká „devadesát dvojka“, která klub opouští a vrací se na rodné Slovensko.

„Už jsem dlouho rozhodnutý. Rodina je u mě na prvním místě. Škoda, že jsme neodešli na úplném vrcholu, skončili jsme trochu pod ním, ale budu na to vzpomínat v pěkném,“ řekl ještě před ceremoniálem Radivojevič, který ještě neví, zda bude pokračovat v hvězdné kariéře. „Jestli budu, tak jedině v Trenčíně. Na rozhodnutí, co bude dál, si dávám ještě měsíc,“ přiznal.

A podobnou nejistotu momentálně prožívá i gólman Ján Lašák, který má vážněji poraněné koleno a neví, zda mu zranění vůbec umožní v kariéře pokračovat. „Ve čtvrtém zápase jsme se zranil a vypadá to na vážné zranění. Na devadesát devět procent musím jít na operaci, takže uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme pak na rozsah škod, ale zatím to nevypadá vůbec dobře,“ posteskl si Lašák, který s Brankem Radivojevičem před fanoušky přinesl Prezidentský pohár za vítězství v základní části. Tu Severočeši ovládli podruhé v řadě. Přestože zlato už obhájit nedokázali, halou se nesl potlesk a skandování: „Hoši děkujeme!“ I vicemistr sezonu oslavil.