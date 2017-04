Ovace, fanoušci na ledě i šampaňské. Jihlava si užívá návrat do extraligy!

Téměř dvacetiminutovými ovacemi vestoje a mexickými vlnami odměnil vyprodaný Horácký zimní stadion hráče Dukly Jihlava, kteří dnes v utkání s Karlovými Vary vybojovali postup do hokejové extraligy. "Už jsme zase extraligoví," skandovali fanoušci po skončení prodloužení, třebaže domácí tým nakonec prohrál 2:3. Získaný bod mu ale k postupu stačil.

Hráči odhodili hokejky, přilby i rukavice a oblékli si bílá trika a kšiltovky. Někteří z nich je pak házeli divákům, jiní se v euforii z postupu polévali šampaňským.

Fanoušci potom zaplnili ledovou plochu a užívali si návrat do extraligy po dlouhých 12 letech přímo s hráči. Podle Zdeňka Drly z marketingového oddělení klubu však dnešní spontánní oslavy přímo na stadionu musejí hráčům prozatím stačit.

"Případnými oficiálními oslavami jsme se zatím vůbec nezabývali, přestože nějaké představy každý z vedení klubu má. Ale přijde to na řadu, až to bude aktuální. Před námi je poslední nedělní kolo baráže v Pardubicích a my ho chceme odehrát důstojným způsobem a naplno," řekl Drla ČTK.

O tom, že Dukla postoupí do extraligy, vůbec nepochybovali zástupci vysočinské organizace Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava. Před utkáním společně vysadili ve Smetanových sadech v sousedství zimního stadionu lípu srdčitou pojmenovanou Dukla.

Strom má připomínat 60. výročí založení klubu. "Řemeslníci jsou srdcaři, stejně jako hráči Dukly. Chceme hokejistům tímto způsobem poděkovat," řekl zástupce cechu Stanislav Holoubek. Zasazené lípě pak požehnal novoříšský opat Marian Rudolf Kosík.