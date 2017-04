Kouč Jihlavy zapil postup pivem. Ať slaví kluci, mě nechte, smál se Vlk

Jihlavský trenér byl neklidnějším člověkem ve městě. „Pocity? Žádný zvláštní,“ jen se pousmál před svým trenérským kamrlíkem Petr Vlk. Všichni na stadionu byli na nohou, Dukla po porážce 2:3 v prodloužení s Karlovými Vary získala bod a po dvanácti letech se vrátila do extraligy, na střeše stadionu bouchal ohňostroj. On euforii nepropadal. A když chvílemi ano, snažil se ji krotit.

Myšlenky, že něco dokázal on, trenér, Petr Vlk odmítal: „Je to hlavně o klucích, to oni to dokázali. Promluvit o tom mohu až na tiskovce po sezoně. Ale když vidíte, s jakým sebezapřením někteří hráči do zápasů šli... Smekám před nimi.“ Dukla je zpátky mezi elitou. Petr Vlk ji tam vrátil.

Připadáte mi, jako kdybyste se radoval jen minutu před prodloužením a teď myslel na další zápas. Že to tak není?

„Popravdě? Je. Já už jsem si teď chystal sestavu Pardubic, koukal jsem se, jak odehrály utkání v Budějovicích. Jo, v hale se slaví, ale to patří klukům a my máme práci. A budeme ji mít i po neděli, až dohrajeme v Pardubicích. Musíme vyhodnotit tuhle sezonu, připravit další a tak je to dokola.“

Ale povedla se vám velká věc. Není na místě si ji taky užít?

„Ale já si ji užívám. Jen to není důvod, abych tady lítal jako blázen.“ (usměje se)

Takže si někde doma načnete víno a v klidu si všechno vychutnáte?

„Řeknu to takhle, načal jsem si v kabině pivo. Vínovej nejsem, pít ho neumím. Načal jsem si pivo, a protože tady pořád opruzujete, vypil jsem zatím jenom půlku.“ (směje se)

Vaše chyba, kdybyste nehráli tak dobře, nikdo neopruzuje...

„To je fakt. Teď je to ale sláva pro kluky, tak mě už nechte.“ (směje se)

Kdy to nejde. Zkuste něco říct o té bojovné partě, která urvala postup. Jaká je?

„Máme výborné staré hráče, pracovité, starší kluky, kteří chtějí dělat a na ně se nabalovali mladí kluci. To je celý základ našeho úspěchu.“

Jihlava byla na špici baráže od prvního zápasu. Maloval jste si vůbec takový scénář?

„Budu upřímný, vzpomeňte si na první zápas ve Varech. Tam kdyby určitý hráč Energie neudělal hloupý faul na pět minut a do konce (Václav Skuhravý), mohl zápas dopadnout úplně jinak, my bychom třeba nevyhráli. Naši kluci tam najednou zjistili, že tam ta možnost je a šli si za ní. To, co se tady dělo o přestávkách v šatně, při zápase, enormní nasazení při tréninku... Všechno se sečetlo a projevilo se ve výsledcích.“

Museli jste někdy euforii krotit?

„Občas. Někdy jsme museli klukům říkat, ať jdou nohama na zem, jindy jsme jim zase museli hlavy zvedat, aby nespadli pod zem. Baráž je měsíční záležitost, kluci nejsou stroje, aby bez nějakých zaváhání plnili pokyny, které po nich chcete celou sezonu. Výpadky tam byly v sezoně i v baráži, ale jenom proto, že to jsou lidi. Ale dotáhli to až na úplný vrchol.“

Myslíte, že tímhle zapálíte i v Jihlavě velkou hokejovou horečku?

„Bude se muset řešit zimní stadion, kádr... Ale tohle jsou otázky spíš pro pana Ščerbana, generálního manažera klubu. Co se týká nás trenérů, my máme přípravu už nachystanou. Doufám, že diváci nebudou chodit jen ve chvílích, kdy o něco jde. Základní část byla z pohledu návštěvnosti hodně slabá. Kluci budou chtít příští sezonu podporu celou dobu.“

Bude potřeba hodně velký řez v týmu, aby Jihlava hrála v extralize důstojnou roli?

„Dnes to vůbec řešit nebudu. Máme před sebou ještě jeden zápas baráže, který chceme vyhrát. Následné věci se budou řešit pak. Páteční večer patří klukům, v sobotu se trénuje a v neděli hrajeme zápas. Až pak to ostatní.“