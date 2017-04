Ať žije Brno! Kometa řádila s fanoušky, hráči zpívali, šéf jel na rolbě

Devět tisíc fanoušků přišlo společně s hokejisty Komety do centra Brna oslavit mistrovský titul. Přes chlad a nepříjemný déšť se vystoupení extraligových šampionů na pódiu za Zelném trhu změnilo v jednu velkou party, kterou dirigovali hlavně zpěvem obránci Tomáš Malec a Jozef Kováčik a máváním vlajkou útočník Jan Hruška.

Třetí den po završení cesty za dvanáctým extraligovým titulem se Brno vrátilo do mistrovské euforie. Fanoušci zaplnili Zelný trh ve středu města, kam vedení klubu v čele s bossem Liborem Zábranským dorazilo na rolbě a hráči ve speciálním starém autobusu.

„Tak jsme mistři no a cóóó,“ halekali rozdovádění hokejisté už po cestě, když zatáčeli Masarykovou ulicí směrem k cíli. „Hoši, děkujem!“ odpovídali jim skandováním lidé z chodníků.

„Kometa pro mě znamená hodně, přivedla mě k ní kamarádka a Brno se tak stalo mým druhým domovem,“ neskrývala radost ze setkání s oblíbenými hráči fanynka Jana Ondroušková, která v modrobílých barvách vydržela na Zelném trhu čekat u zábradlí hned vedle pódia. Na oslavu přijela až ze 70 kilometrů vzdálené Radiměře u Svitav. Tak jako skoro pokaždé, když se pod Špilberkem hrála extraliga... „Pokud to jde, jsem zde na každém zápase. Dnes to byl luxusní zážitek, moc pěkné to bylo,“ usmívala se.

Vítězové extraligy vytrvalým fanouškům za jejich podporu děkovali. I když je nepřekvapila... oddané příznivce mají v Brně stabilně. Ne nadarmo už po posledním finálovém zápase zdůrazňovali, že titul vyhráli pro ně.

„Je to obdivuhodné, že ani tohle počasí naše skvělé fanoušky neodradilo. My jsme za to šťastní, vděční. A je vidět, že si oslavy dokážou užít,“ děkoval za zážitek kapitán Komety Leoš Čermák.

Ochraptělý kapitánův hlas prozradil za něho, že oslavy titulu v podání Komety ještě neskončily, a rozhodně ani končit nebudou.

„Budeme slavit klidně další tři měsíce! A až skončíme, oslavíme třeba něčí narozeniny, a pojede to zase,“ plánoval útočník Martin Zaťovič.

Ten si společně s Janem Hruškou vzal „do parády“ obránce Jakuba Krejčíka, kterému oba z legrace předhazovali, že v kariéře prošel už Spartou a Slavií, ale pro extraligové zlato si musel přijít až do Brna.

„Na Moravu!“ zdůrazňoval Zaťovič.

„Jaká ta medaile vlastně je? Železná nebo sešívaná?“ navázal Hruška.

Odpoledne se neslo v hodně neformálním duchu. Hráči zpívali společně s fanoušky jejich chorál Povstaň jsi-li Komeťák, křičeli jeden přes druhého a přímo na pódiu dávali hobla šéfovi klubu Liboru Zábranského.

„Miluju tě, Brno!“ křičel Zábranský směrem k zaplněnému prostranství pod pódiem.

„Ať žije Brno!“ hecoval fanoušky taky Tomáš Malec.

