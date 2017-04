Dvacet let Varů v extralize skončilo: Skok mezi elitu, titul i problémy

I přes nedělní výhru nad Českými Budějovicemi (1:0) prožívají hokejisté Karlových Varů velký smutek. Klub totiž po neúspěšné baráži dává sbohem Tipsport extralize, kde během dvaceti let zažil boje nad propastí, prohrané finále i historický titul. Podívejte se, jak vypadalo 20 let lázeňského města v české nejvyšší soutěži.

Karlovy Vary - České Budějovice: Smutek po vyhraném zápase! Vary sestupují do první ligy a fanoušci tomu nemohou uvěřit

Cestu na vrchol zahájil klub z Karlových Varů v roce 1995, kdy se probojoval do první ligy a už o dva roky později postoupil do extraligy. Tehdejší HC Becherovka sice nezvládla baráž s Opavou, ale mezi elitu se dostala ekonomickou cestou, když koupila práva od krachující Olomouce.

Karlovy Vary - České Budějovice: Domácí se řítí do první ligy, diváci odcházejí ze stadionu

V prvních letech mezi českou smetánkou patřily Karlovy Vary mezi otloukánky soutěže. V první sezoně skončily předposlední a po dvou ročnících na 11. místě se poprvé propadly až do baráže, kde na jaře 2001 narazily na KLH Chomutov. V sérii hrané na čtyři vítězné zápasy nakonec Becherovka rozhodla o udržení extraligové příslušnosti v šestém utkání na ledě soupeře.

Stávající název a logo nosí Energie už patnáct let

Stávající název a logo nosí Energie už patnáct let • Foto Jaroslav Legner (Sport)

První finále a stříbro (2008)

K historickému titulu Karlových Varů přispěli také Lukáš Mensator a Ondřej Němec • Foto Jaroslav Legner (Sport)

V ročníku 2006/2007 už tým kolem Lukáše Pecha, Petra Kumstáta, Josefa Řezníčka, Lukáše Mensatora či Ondřeje Němce skončil sedmý a nakoukl do předkola play off, kde padl s Třincem už po třech zápasech. O sezonu později už Energie zakončila základní část na výborném čtvrtém místě a sezona jí skončila až posledním možným zápasem, protože Západočeši dokráčeli až do finále, kde po sedmi zápasech nestačili na mistrovskou Slavii.