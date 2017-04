Rolinek o nejtěžším čase kariéry: Nejde spočítat, o kolik jsem zestárnul

Nejdůležitější zápas života. A pro všechny! Tak mluvil v předstihu o nedělním zápase Pardubic s Jihlavou jeden z lídrů Dynama Petr Čáslava. Jeho nejbližší parťák Tomáš Rolinek byl tou postavou, která se snad nejvíc zasloužila o to, že Pardubice utekly barážovému hrobníkovi. Po výhře Východočechů 4:2 nad Jihlavou spadly o level níž Karlovy Vary. „Veliká úleva… Teď jsem šťastnej, ale zároveň zklamanej z celé sezony. Povedlo se aspoň splnit to, co jsme si naplánovali ve chvíli, kdy bylo jasné, že nás čeká baráž,“ líčil svoje pocity Rolinek.

Zažil jste někdy horší časy v kariéře?

„Ne, nikdy. Vůbec. Tohle bylo tak moc náročný na psychiku, že bych to ani nechtěl víc rozebírat… Navíc mám nějaký věk, zkrátka, nikdy bych baráž už nechtěl hrát. Zlaté play off proti tomu. Když to lehce přeženu, tak pokud prohrajete sérii, jste sice zklamaný, naštvaný, ale za rok máte další šanci. Jenže když spadnete z extraligy, tak se těžko dostáváte zpátky.“

O kolik let jste v poslední sezoně zestárnul?

„To ani nejde spočítat… Jsem úplně vycucaný. Už minulý rok, když jsem přišel do Pardubic, jsem se snažil nakazit spoluhráče bojovností. Ani loni, ani letos se mi to bohužel nepodařilo. Zachráněnou sezonu neberu vůbec jako úspěch. Spíš jsem tým jako kapitán dovedl do baráže, což mě strašně mrzí.“

Co dál s klubem, s týmem? Pardubice potřebují konečně nastartovat…

„Už po minulé sezoně jsme s Petrem Čáslavou říkali vedení klubu svoje názory, ty se jim nelíbily, letos jsou úplně stejné. Ale jsou tady jiní lidé, kteří tomu rozumí, takže věřme, že se ten pád zastaví, tendence směřování dolů se změní. Doufám, že jsme narazili na nejhlubší dno a ty časy budou zase lepší.“

Věříte, že se jednou dočkáte návratu Pardubic do starých dobrých časů?

„Každá sezona je jiná, to vám potvrdí každý. Záleží, jak se ten tým postaví, jakou bude mít kvalitu a ducha. Nikdo netvrdí, že příští rok budeme hrát o titul, ale je potřeba postavit takový tým, aby se tahle sezona neopakovala.“

I přes všechny potíže vám fanoušci zůstávají věrní. To je hodně důležité, nemyslíte?

„Máme skvělé diváky. Klobouk dolů před nimi, jsou opravdu skvělí. Říkal jsem to už loni po sezoně, kdy na play out přišel plný dům. Nechci říct, že tím víc mrzí, že hrajeme takovou tužku, ale hokej se hraje pro lidi a my jsme jim tu radost nedělali. Až dneska.“

Jsou na místě oslavy?

„Žádné oslavy jsme neplánovali, abychom to nezakřikli. Teď jsem tak psychicky vycucaný, že na nějaké oslavy nemám sílu. Každý si ale dáme pivko, hodíme nohy na stůl a nebudeme nic dělat.“

