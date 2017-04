Vychytal Jihlavě extraligu, ale odchází. Brankář Svoboda jde do Plzně

Dvaadvacetiletý vsetínský rodák Svoboda, který před dvěma lety prošel draftem NHL, když si ho jako 208. hráče celkového pořadí vybral Edmonton, byl v Jihlavě na hostování z Třince, kde mu ale končí smlouva. Branku Dukly hájil střídavě s dalším velkým talentem Jakubem Škarkem a vedl si skvěle. V baráži o postup do nejvyšší soutěže tým spoléhal výhradně na něho, neboť Škarek reprezentoval na MS hráčů do 18 let.

Pro Jihlavu, která se mezi elitu vrací po 12 letech, znamená jeho přesun na západ Čech zatím jediný potvrzený odchod. "Jednání s ostatními hráči probíhají. Kádr jsme měli na WSM Ligu poměrně úzký, takže máme prostor," konstatoval Ščerban.