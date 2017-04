Zábranský zůstane na lavičce Komety. Chce dál Erata i „jazýček na vahách“

Od extraligového titulu Komety Brno uběhl týden a majitel klubu Libor Zábranský stíhá vedle oslav naplno pracovat na přípravě kádru pro příští sezonu. Co už má vyřešené? Mužstvo bude po letošním zlatém tažení nadále osobně koučovat z lavičky, na úkor toho přenechá managementu některé své povinnosti. V mužstvu chce udržet Martina Erata, se kterým bude jednat ve čtvrtek, a rovnou víceletou smlouvu by rád předložil dalšímu ze strůjců titulu Jakubu Krejčíkovi.

Pokud jde o skladbu mužstva, Libor Zábranský rok co rok říká: soupiska je hotová až úderem půlnoci v poslední den přestupového období.

Vzhledem k tomu, že ještě neskočil duben, do kterého mají hokejisté podepsané smlouvy, nechce šéf Komety konkretizovat ani aktuální podobu soupisky. Spekuluje se pouze o tom, že z té mistrovské odejde Marek Kvapil do KHL, že se vrátí Tomáš Svoboda z Plzně a přijde Lukáš Nahodil z Pardubic.

720p 480p 360p 240p <p><span>Brněnská euforie nebere konce! Hráči slavili společně s fanoušky na Zelném trhu. Jak to tam vypadalo se podívejte ve VIDEU. </span></p> <div><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><br /></span></div> REKLAMA Ať žije Brno! Kometa řádila s fanoušky, hráči zpívali, šéf jel na rolbě • VIDEO iSport TV

„Telefonátů ohledně hráčů je strašná spousta. Hodně stojím o to, aby u nás zůstal obránce Kuba Krejčík, nevím, jak se rozhodne Martin Erat, jestli bude pokračovat dál. To teď budeme řešit,“ řekl pouze Zábranský.

Obšírněji se vyjádřil ke klíčovým osobnostem týmu Eratovi a Krejčíkovi. S prvně jmenovaným bude mít v příštích dnech jednání, kde si chce vyslechnout představy zkušeného útočníka.

„Udělám všechno pro to, aby v Brně byl, ale pakliže by se z rodinných důvodů chtěl vrátit do Nashvillu, tak na to má svaté právo za to, co v životě dokázal. Rozhodnutí jsem od něho ještě neslyšel, a netroufnu si předjímat, jako bude,“ říká.

Jakub Krejčík jako jazýček na vahách

Už po zisku titulu prozradil, že novou dvouletou smlouvu má objev druhé poloviny letošní sezony Alexandre Mallet, posila z Pardubic, opce Kometa uplatnila například u brankáře Marka Čiliaka nebo útočníka Martina Dočekala.

Výrazně se teď zaměřuje na to, aby uspěl v dostizích o Jakuba Krejčíka, který po příchodu z Medveščaku Záhřeb ohromně pozvedl obranu Komety. „U něho si myslím, že to mohl být ten jazýček na vahách. S Ondrou Němcem nám hodně zvedli obranu. Po zranění Honzy Štencla nám takový bek typologicky chyběl. Otevřeně říkám, že hodně stojím o to, aby u nás Kuba byl dál, a ne jenom na rok,“ pravil Zábranský.

720p 480p 360p 240p <p><span>Oslavy brněnského titulu neberou konce. Podívejte se na výběr toho nejlepšího v podání hokejistů Komety z pódia na Zelném trhu. </span></p> REKLAMA Hlášky z oslav Komety: Překládání z pražštiny, Zaťovič slíbil Erata • VIDEO iSport TV

Vedle tvorby vlastního týmu sledoval majitel Komety i končící baráž a v ní návrat Dukly Jihlava do nejvyšší soutěže. V příští sezoně extraligy tak dojde k vzájemným soubojům dvou dvanáctinásobných mistrů republiky, Brna a Jihlavy.

Zábranský přiznává, že postup přál Českým Budějovicím.

„Když jsem z Brna utíkal a dobrovolně se hlásil na vojnu, tak jsem šel do Tábora, kde si mě vyhlédli Karel Pražák s Vladimírem Caldrem a nechali mě v Českých Budějovicích hrát s Rudou Suchánkem. Tímto mi pomohli do velkého hokeje a už za dva roky jsem byl v NHL. Na České Budějovice proto nedám dopustit. Pak, když jsem byl na tom hodně špatně po operaci třísel a v podstatě šestnáct měsíců jsem nehrál, to byly Pardubice, konkrétně Zbyněk Kusý a Miloš Říha, kteří mě zase vrátili do hokeje a dali mi možnost hrát finále extraligy. S velkým respektem ke Karlovým Varům a k Jihlavě musím říct, že pro mě srdeční záležitostí v tom směru jsou jednoznačně Pardubice a Budějovice. K těmto městům a k lidem v jejich klubech mám vztah. Proto jsem přál účast v extralize jim.“

Velký rozhovor s Liborem Zábranským o jeho zkušenostech v roli kouče, oslavách titulu nebo názorech na Ligu mistrů čtěte ve středečním vydání deníku Sport!

CHAT: Z oslav Komety mám jen útržky, ráno mi nesedlo, smál se Zohorna

720p 480p 360p 240p <p><span>Kometa Brno skolila Bílé Tygry 4:0 na zápasy a po 51 letech slaví zisk titulu. Na dojmy majitele a trenéra Libora Zábranského se podívejte ve VIDEU.</span></p> REKLAMA