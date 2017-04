Bonk pomůže Třinci v létě. Asistenta mu zakázala žena, smál se Varaďa

„Radka jsem oslovil, kontaktoval jsem jej ohledně pozice asistenta, ale u hovoru byla i jeho žena a bylo řečeno, že Radek nikam neodjíždí,“ pousmál se Varaďa při líčení, jak nápad na obnovení spolupráce vznikal. Bonk už se s rodinou přestěhoval do Kanady, odkud pochází manželka Jill. V létě prý ovšem Ocelářům rád pomůže.

„S Radkem jsem velcí kamarádi, vycházíme spolu. I on má třinecké srdce v sobě,“ říká Varaďa. „Jsme domluveni na nějaké spolupráci, která bude během léta prezentována. Radek se bude podílet na startu nového týmu. Jsme domluvení, že nám v létě pomůže a bude se podílet na individuální přípravě a dovednostních trénincích, které budu zařazovat do tréninkových jednotek.“

Natrvalo se vrátit domů Bonk neplánuje. „Žijí v Kanadě, přijíždí jenom na léto, Radek mi v tomto vyšel vstříc a těší se na tuhle spolupráci. I já jsem rád, že se bude nějakým způsobem podílet na počátcích týmu.“

Jakou bude mít třinecký kádr podobu, zatím není jasné. Jisté je, že odchází David Nosek (Zlín), Kamil Kreps, Tomáš Netík, Tyler Redenbach, Tomáš Klimenta a Lukáš Jašek. S návrhem nové smlouvy nesouhlasil Cory Kane, v Americe čeká na další nabídky.

Varaďa dál počítá s Jakubem Petružálkem, který má v Třinci ještě rok smlouvu. „Mluvil jsem s ním jako s prvním. Věřím, že má potenciál vést tým. On byl pozitivní a chce pokračovat.“ Nové smlouvy podepsali i Zbyněk Irgl a brankář Peter Hamerlík.

Vrátit by se měl i Jiří Polanský, který po neshodách s bývalým koučem Vladimírem Kýhosem v polovině sezony odešel na hostování do švýcarského Oltenu. „Pořád je to výborný hráč, který má co nabídnout. On sám ví, že tu situaci nevyřešil nejlépe. Pro mě je to hráč, na kterého já spoléhám,“ dodal Varaďa.

Sám nebude pokračovat jako hlavní trenér reprezentační osmnáctky. Tuhle práci nemohl skloubit s vedením extraligového týmu. V řešení je, že by mohl trénovat reprezentaci do 19 let. „Tam jsou jen tři akce v sezoně a je tam možnost dál spolupracovat s ročníkem 1999, ty kluky znám. To ale ještě bude záviset na tom, jak se rozhodne svazové vedení. Od klubu mám ale v tomto zelenou - měl bych dál mladé na dohled a mohl se i dál vyvíjet, vzdělávat a působit na mezinárodním poli.“