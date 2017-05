PŘESTUPY ONLINE: Chomutov sehnal útočníka, z Budějovic přijde Rob

18:13 - SPARTA - Pražané nadále loví v zahraničí a už podruhé sáhli do Norska. Z Frisku přichází sedmadvacetiletý americký útočník Vinny Saponari. Držitele stříbra a bronzu z MS do 18 let draftovala v roce 2008 Atlanta, ale NHL si nikdy nezahrál a po angažmá v univerzitě a AHL se vydal do Evropy, kde dva roky působil v Norsku. Více čtěte zde>>>.