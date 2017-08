PŘESTUPY ONLINE: Klepiš podepsal s Boleslaví novou smlouvu do roku 2020

MOUNTFIELD HK - Už takhle nabitý útok Hradce Králové dostal další posilu. Na východ Čech přichází ze Slovenska útočník Lukáš Vopelka. Držitel stříbrné medaile z mistrovství světa do 18 let vyrůstal v Českých Budějovicích, ale v patnácti letech odešel do švédského Örebro, kde si dokonce připsal starty i ve švédské nejvyšší soutěži. Teď se po roční anabázi ve Slovanu a Trenčinu vrací do Čech, kde bude oblékat dres Mountfieldu.

