PŘESTUPY ONLINE: Litvínov získal Kanaďana i mistra Slovenska

23:05 - VÍTKOVICE - Hokejový obránce Peter Trška se stal novou posilou extraligových Vítkovic. Pětadvacetiletý slovenský reprezentant doposud působil v Kometě Brno, se kterou získal mistrovský titul. Severomoravský klub jeho příchod oznámil na svém webu.

"Věkově zapadá do našeho týmu a naší koncepce. Nepopírám, že jsme byli v jednání i s jinými obránci. V tomto směru je potřeba vnímat dvě roviny. Jednou je rovina finanční, kdy musím, i když se to nedělá, poděkovat majiteli klubu, protože jsem ta v našem interním plánu určená čísla trochu přetáhl," uvedl generální manažer a trenér Jakub Petr.

Příchod Tršky by měl podle něj Vítkovicím pomoct zvýšit konkurenci v obraně a zamezit případným problémům při větší marodce. "Také víme, co nás trápilo v minulé sezoně, a i příchod tohoto hráče by nám měl pomoci odstranit tyhle problémy. Když se na trhu objevil Peter, tak jsme se na něj zaměřili, jednání nebyla krátká a jednoduchá, ale podařila se nám," komentoval Petr okolnosti příchodu účastníka letošního mistrovství světa.

Trška působí v Česku od roku 2014, kdy ze Skalice přestoupil do Mladé Boleslavi. V prosinci 2015 odešel na hostování do Brna a do Komety poté i přestoupil. V poslední sezoně odehrál včetně play off 59 utkání, ve kterých vstřelil šest branek a přidal 13 asistencí.

"Jsem velmi rád, že jsem ve Vítkovicích. První vážná jednání začala zhruba před týdnem a půl, nyní už máme podepsanou smlouvu a já mám velkou radost, že se to vše tak rychle stihlo. Do Vítkovic jsem šel i kvůli jejich nové vizi, myslím, že Vítkovice vzhledem k týmu, který tady je, mají na první šestku," řekl Trška.