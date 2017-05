PŘESTUPY ONLINE: Mountfield lovil v KHL i doma, přichází Koukal

8:44 - SPEKULACE - Co se končících hráčů Sparty týče, Tomáš Pöpperle by se mohl vrátit do Německa, kde s Eisbären Berlín slavil titul. Stejným směrem nejspíš poputuje Vladimír Eminger, zatímco Michal Řepík míří do KHL či Švýcarska. O Briana Ihnačáka i Lukáše Cingela by měl být zájem v Čechách i v cizině.