PŘESTUPY ONLINE: Pardubice posilují, smlouvu si vybojoval bek Holland

PARDUBICE - Kádr pardubických hokejistů doplnil kanadský útočník Peter Quenneville. Do Dynama přichází z dánské ligy, kde byl v minulé sezoně v barvách Aalborgu s třiceti góly nejlepším střelcem soutěže. Třiadvacetiletý křídelní hráč předtím působil v nižších zámořských soutěžích ECHL, AHL a WHL, v níž v sezoně 2014/15 zaznamenal jako kapitán Brandon Wheat Kings 95 bodů v 91 zápasech včetně play off a dovedl tým do finále. V Aalborgu byl v uplynulém ročníku nejproduktivnějším hráčem s 49 body v 45 utkáních. "Získali jsme na něj kladné reference a dospěli jsme k závěru, že by nám mohl pomoci zejména v koncovce," uvedl na pardubickém webu manažer Dynama Dušan Salfický. "Kde působil, tak se prosazoval, a měl dvacet i třicet gólů za sezonu. Je to dynamický, bruslivý hráč, který má čich na góly," dodal.