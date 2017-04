PŘESTUPY ONLINE: Třesk ve Spartě! Končí Pöpperle či Řepík, přichází Nor

7:55 - SPEKULACE - Zajímavé přesuny by se mohly udát na trase Pardubice – Hradec Králové. Mountfield by měl potvrdit několik odchodů, ale také podpis smlouvy s Petrem Koukalem. Fanoušci Dynama už čekají na potvrzení informace a svému bývalému oblíbenci spílají. Opačnou stranou by se definitivně mohl přesunout brankář Ondřej Kacetl, jenž už v Pardubicích hostoval v uplynulé sezoně a zájem byl velký.