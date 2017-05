PŘESTUPY ONLINE: Třinec s Vítkovicemi hlásí nové posily

17:07 - Chicago už potvrdilo podpis smlouvy s českým útočníkem Davidem Kämpfem, který se za moře stěhuje z Chomutova. Dvaadvacetileté útočníka uvítalo v týmu a potvrdilo dvouletý kontrakt.

Welcome to Chicago!



Czech forward David Kampf has signed a 2-year deal with the #Blackhawks through the 2018-19 season. pic.twitter.com/HPrk4z0h9Y