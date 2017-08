PŘESTUPY ONLINE: V Pardubicích uspěl další hráč na zkoušce, podepsal Dušek

17:44 - MLADÁ BOLESLAV - Útočník Jakub Klepiš bude nadále působit v Mladé Boleslavi. Středočeský klub si pojistil služby klíčového hráče až do roku 2020, a to s velkým předstihem. Současný kontrakt totiž mistrovi světa z roku 2010 vyprší až po konci nadcházející sezony. „O Kubu Klepiše hodně stojíme a jsme rádi, že jsme se dohodli takhle brzy a rychle,“ uvedl nový sportovní manažer klubu Luděk Bukač mladší. Klepiš do Boleslavi přišel v prosinci 2015 z Třince.

