Rodina v jedné formaci? Galvas podepsal s Olomoucí, bude hrát se synem

Zkušený osmatřicetiletý bek Lukáš Galvas se v hokejové extralize přesune z Třince do Olomouce. V hanáckém týmu bude působit společně se sedmnáctiletým synem Jakubem, jenž si během uplynulého ročníku vybojoval pevné místo v mužstvu. A protože i on je zadákem, mohli by se teoreticky objevit na ledě v jedné obranné dvojici. Klub o Galvasově příchodu informoval na webu.