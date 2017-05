Liberec se rozhodl logicky, řekl Lašák o svém konci. Připustil závěr kariéry

Pod Ještědem si Ján Lašák po třech a půl letech sbalil věci, symbolicky strhl jmenovku s číslem 25 nad svým místem v kabině. U Bílých Tygrů mu skončila smlouva a novou mu klub k podpisu nepředložil.

Překvapilo vás to, nebo jste to spíše čekal?

„Je to v podstatě logické vyústění. Jestliže chce tým reagovat na to, co se stalo, musí mít nějaký plán B. Moje zranění může být dlouhodobější. Může zabrat čtyři až pět měsíců, takže mi přijde zcela logické, že se klub takto rozhodl. Nejsem překvapený. Absolutně ne.“

Kdybyste si v posledním finálovém utkání s Kometou neporanil vazy v koleni, tak byste za Liberec chytal dál?

„To nevím. Netuším, zda Liberec nejednal i s jiným gólmanem. Druhou věcí je, jestli bych chtěl vůbec pokračovat, protože Liberec je dost daleko od domova, a zda by mi až tak vyhovovala pozice dvojky, která mi reálně hrozila. To teď nedokážu říci. Ovšem i kdybych byl zdravý, tak netuším, zda by mi v klubu nabídli novou smlouvu, ale pravděpodobně ne, protože osobně si myslím, že Filip (Pešán, sportovní ředitel a trenér) chce jít cestou, že to všechno trochu omladí, podle trendu v NHL.“

Už víte, jak vážné je vaše zranění a zda vám vůbec umožní v kariéře pokračovat jinde?

„Stále to nevím. Ještě jsem se nedostal na operační stůl, navíc teď mám nějakou infekci a teprve půjdu na krevní testy.“

Takže stále vám hrozí konec kariéry?

„Asi trochu ano. Uvidím, v jakém stadiu to skončí. Ale v podstatě konec kariéry ani neřeším. Nechávám to na doktorovi. Povězme si pravdu: když jde o plastiku zkřížených vazů, tak se bavíme o pěti měsících, každodenní tvrdé práci, rehabilitacích a tvrdém makání. Až čas ukáže, jestli budu mít tolik chuti a odhodlání, abych to všechno podstoupil. Je možné, že kdybychom spolu mluvili za měsíc, tak vám řeknu, že jsem po hokeji strašně hladový, jdu do toho na sto procent a strašně chci. Ale teď to nechávám tak trochu otevřené a uvidíme, co mi přinese budoucnost.

Očima trenéra Liberce Filipa Pešána Chceme stavět na Willovi „Ukončení spolupráce s Jánkem Lašákem pro nás nebylo lehké rozhodnutí. Je to bezesporu brankář vysoké kvality, což během své kariéry nesčetněkrát potvrdil jak na mezinárodní, tak na klubové scéně. V Liberci je významně podepsán pod nejvýraznější úspěchy klubu, samozřejmě především pod ziskem mistrovského titulu. Přesto jsme se rozhodli, vzhledem k naší strategii v doplňování kádru, další kontrakt hráči nenabídnout. V nové sezoně chceme výrazně stavět na Romanu Willovi, kterého ve dvojici doplníme dalším mladým brankářem. Bohužel v hektických dnech bezprostředně po skončení sezony nebylo možné se s Jánem Lašákem rozloučit důstojněji. Už teď je jisté, že tak chceme učinit v některém z prvních zápasů nového extraligového ročníku.“

