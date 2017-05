Hokejistou sezony se stal Vondrka, deník Sport ocenil střelce Kubalíka

Cena pro nejlepší hokejistu sezony putuje opět po roce do Chomutova. Tentokrát ji na sever Čech nepřiveze Roman Červenka, ale Michal Vondrka. „Chtěl bych poděkovat všem klukům z týmu a mojí pětky. Hlavně Ivanu Humlovi, který k nám přišel,“ řekl na vyhlášení zkušený útočník.

Od hokeje si ovšem ještě na chvíli odpočine. „Letní přípravu si dělám už sedmým rokem sám. Já si udělám ještě chvíli volno, protože sezona byla náročná,“ vysvětlil Vondrka, na kterého hodně sázel kouč Vladimír Růžička. „Určitě je klidnější, občas mu řeknu, že by měl ubrat, tak deset minut vydrží,“ smál se čerstvý držitel ceny.

Na vyhlášení Hokejisty sezony měl velké slovo i deník Sport, jehož redaktor Pavel Bárta předával cenu Dominiku Kubalíkovi, který si vystřílel cenu pro nejlepšího střelce sezony. Mladý střelec se zařadil po bok Miroslava Kluce, Milana Nového, Jaroslava Balaštíka a Vladimíra Růžičky, kterým se jako jediným podařilo trofej obhájit.

I díky svému úspěchu míří do zahraničí, pravděpodobně do KHL. „Věřím, že zkusím něco nového, chci si zkusit zahraničí,“ přiznal na pódiu. Následně ho vystřídal Lukáš Pech, s 52 kanadskými body nejproduktivnější hráč základní části Tipsport extraligy.

„Pro mě jsou důležitější nahrávky a letos mi to tam navíc padalo se štěstím, kdy se to odráželo od zadku,“ usmíval se šikovný centr. Ani on ovšem nezabránil vyřazení ve čtvrtfinále play off, kde Pražané skončili po čtyřech zápasech s Kometou Brno.

Čiliak vládl brankářům, Nečas nováčkům



Ta vděčí za postup i mistrovský titul svému brankáři Marku Čiliakovi. Brněnský strážce svatyně si odnesl cenu pro nejlepšího hráče Generali play off, věnované Václavu Pacinovi, a jako třetí slovenský brankář v historii i cenu pro nejlepšího brankáře sezony. Na vyhlášení se ovšem málem nedostal. „Bylo to těžký, ta dálnice je výborná,“ rozesmál svou narážkou na dálnic D1 všechny přítomné.

K překvapení mnohých fanoušků si přišel vyzvednout cenu osobně, protože chybí v nominaci Slovenska na světový šampionát. Čím to je? „Asi jsem nesedl do koncepce, ale post jedničky bych přál Jánu Lacovi,“ řekl na adresu chomutovského brankáře, který získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání.

Nejlepším hráčem Generali play off #TELH 2016/17 je Marek Čiliak z @HCKometa pic.twitter.com/0T2u9SMcu3 — Tipsport extraliga (@telh_cz) May 2, 2017

V anketě nejlepší nováček sezony, kterou uděluje Česká televize, se radoval Čiliakův spoluhráč a účastník mistrovství světa do 18 let Martin Nečas. Nadějný útočník porazil Davida Grígera s Filipem Chytilem a vzápětí potěšil brněnské fanoušky.

„Já bych se setrvání v Kometě nebránil, ale budeme to probírat až po draftu. Bude záležet na tom, kdo si mě vybere,“ nevyloučil své pokračování v mistrovském celku. Pod svými křídly by ho na přelomu roku mohl mít Filip Pešán z Liberce, který nově povede českou dvacítku.

V anketě, o které rozhoduje ČTK, se stal po Marku Sýkorovi, Rostislavu Vlachovi a Františku Výborném čtvrtým trenérem, kterému se podařilo triumf obhájit. V nové sezoně si ke svému klubu přibere i mládežnickou reprezentaci.

„Zvládnout se to určitě dá. Mám výborný realizační tým a je to jejich zásluha, že tady stojím. Tým kolem Karla Mlejnka mě bude během mistrovství světa plnohodnotně zastupovat,“ nebojí se nadějný trenér, kterého v létě čeká zámořská stáž u New York Rangers.

Svou speciální pozici v Tipsport extralize obhájil také Jan Výtisk. Tvrďák Vítkovic opět ovládl Radegast index, v němž vyhrál se 427 body a měl náskok 187 bodů na Jana Jaroměřského.

Za svůj počin si odnesl také poukaz na 427 piv. „Radegast mi nechutná, takže je spíš rozdám,“ rozesmál sál muž, jenž během sezony zblokoval 129 střel a rozdal 163 hitů.

Rozdílné úkoly měl v brněnském týmu útočník Marek Kvapil, jenž předvedl nejlepší akci sezony a získal Zlatou helmu SENCOR. Podobně jako on se na vyhlášení nedostavil Juraj Valach z Chomutova, který pro změnu získal cenu pro nejlepšího obránce sezony.