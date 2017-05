Ve Zlíně končí jednatel a generální manažer! Šance pro Čajánka a spol.

Hokejový PSG Zlín hledá nového bosse. Karel Adamík podle potvrzených zpráv isport.cz na vlastní žádost opustil roli jednatele a generálního manažera. „Je to pravda. Karel odchází z osobních i zdravotních důvodů. Vždycky vás taková věc zaskočí, ale změny patří k politice i ke sportu,“ uvedl dnes večer prezident prezídia extraligového klubu Miroslav Adámek. Jednání o jeho nástupci finišují. „Je to otázka dnů,“ věří první muž zlínského hokeje a zároveň primátor města.

Nový GM dostane za úkol stabilizovat ekonomickou situaci, která je neradostná. A také posílit hráčský kádr a zapojit do řízení klubu bývalé skvělé hráče nedávné minulosti.

Očekává se, že management brzy posílí Petr Čajánek s Petrem Leškou. V jakých rolích, to je předmětem dalších rokování. „Směřuje to k tomu, že klub vezmou do rukou velcí hokejisté, kteří tomu rozumí,“ přiznal Adámek.

Jmenovat je nechtěl, ovšem indicie jsou zřetelné. Čajánek či Leška (anebo oba dva) by mohli mít zodpovědnost za sportovní chod klubu, výběr hráčů a trenérů.

Na Adamíkovo místo měl klub vytipovaného zkušeného manažera Petra Husičku, jenže ten odmítl. Osmapadesátiletý vsetínský rodák naposledy působil jako GM ve Vítkovicích, odkud před rokem odešel. „Zástupci Zlína mě oslovili, ale poděkoval jsem jim a nabídku jsem nepřijal,“ potvrdil dnes Husička iSportu.



