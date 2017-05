Mladík Stránský se z Kanady vrací do Vítkovic. Bude to výzva, říká Petr

Devatenáctiletý útočník Šimon Stránský se po dvou sezonách v kanadské juniorce WHL vrací do Vítkovic. Účastník tří světových šampionátů (MS do 18 let 2015, MS do 20 let 2016 a 2017) a člen stříbrné party z letošního Hlinkova memoriálu, podepsal s klubem víceletou smlouvu. Kontrakty prodloužili také útočníci Petr Kolouch, Patrik Zdráhal, Tomáš Gřeš a Daniel Kurovský.