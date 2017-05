Irgl a Vítkovice? Takového hráče by chtěl v týmu každý, říká Petr

Zkušený útočník Zbyněk Irgl (36) má smlouvu v Třinci. V minulé sezoně byl kapitánem Ocelářů. Není však vyloučeno, že i jeho jméno by mohlo být v létě „položkou“ na hokejovém trhu. Generální manažer a trenér Vítkovic Jakub Petr na téma Zbyněk Irgl mluvil v rozhovoru pro iSport.cz.

Čistě teoreticky, pokud by byla možnost získat Zbyňka Irgla, jak byste se jako trenér a manažer na takové jméno díval?

„Je to ikona, nejen českého hokeje, ale i celosvětového. Jeden z prvních hráčů v Rusku. Ale co já vím, tak Zbyněk Irgl má smlouvu v Třinci.“

A bylo by to jméno, které by vás zajímalo? Seděl by do vašeho týmu typologicky?

„Typologicky? Pravák, zkušenost, vítkovická minulost - určitě by mě to zajímalo. Ale to se bavíme čistě hypoteticky. Vím o spoustě dalších takových jmen, která by mě zajímala. I typologicky, i těch s vítkovickou minulostí. Ale ano, myslím, že každý trenér v republice by na tohle jméno řekl, že by jej zajímalo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Olomouc: Irgl poslal Oceláře do třígólového trháku, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Hokejovou kvalitu má stále v sobě?

„Záleží, v jakém týmu hraje, jakou dostane roli... Pravák, šikovný a vím, že je pohodový kluk. Ale to odpovídám čistě na otázku, jaké má jméno Zbyněk Irgl zvuk. Kdybych trénoval jakýkoliv jiný klub a byla možnost mít v týmu tohoto hráče, vždycky bych jej chtěl. I přes ten věk. V tomto jsem i já trošku změnil názor, když jsem viděl loňské play off. Trénoval jsem hodně mládežnických týmů, i naše mužstvo má hodně hráčů střední a mladé generace, to je směr. Ale když jsem viděl loňské play off a důležité fáze sezony, tak je fakt, že právě zkušení hráči s bohatou minulostí se i v tomto věku dokáží udržet na top úrovni. A potvrzují to v jednotlivých týmech celou sezonu. Byly prostě klíčovými osobnostmi týmu a rozhodovaly důležité zápasy.“

Do týmu by vám tedy Irgl seděl?

„Hráč podobného typu by nám do týmu určitě seděl. I když je naše mužstvo téměř ze sta procent hotovo. No, řekněme z devadesáti procent. Sestavu ideální na papíře už mám, takže půjde o to, abychom to pak předvedli i na ledě.“

Když se Irgl vracel z Ruska, dal před rodnými Vítkovicemi přednost Třinci a dostal se na „černou listinu“ ostravských fanoušků. Pokud by se o jeho případném návratu do Vítkovic uvažovalo, mohlo by to hrát roli?

„Tohle se děje ve sportu všude. Že se přestupuje mezi, neříkám nenáviděnými, ale mezi velkými rivaly. A vždycky to čas nějak vyřeší. Ale znovu říkám, bavíme se o něčem, co je spekulace. Je fajn, že i v „mrtvé“ sezoně se o něčem mluví a spekuluje, ale Zbyněk Irgl momentálně není mezi jmény, která chceme v nejbližší době oznámit. Jako trenér jen říkám, že tyhle hráče by chtěl mít v týmu každý.“