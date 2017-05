Vítkovice posilují útok, získali střelce z bronzového týmu

„Je to typ hráče, který se nám hodí a zapadá do koncepce,“ informoval trenér Jakub Petr na klubových stránkách. „Myslím, že fanoušci vnímají jeho výsledky v extralize i posun v kariéře a především nejvíce jej budou posuzovat podle jeho poslední sezony, kterou měl více než výbornou, stejně jako celá hradecká organizace. Tím, v jakých rolích byl a jak v týmu figuroval ve finálních částech play off, tak podobnou roli by měl dostat také u nás.“

Osmadvacetiletý rodák z Povážské Bystrice podepsal s Vítkovicemi dlouhodobý kontrakt. V české extralize hraje od roku 2007, nasbíral v ní už kompletní sbírku medailí. S Karlovými Vary získal titul (2009), stříbro (2008) a s Mountfieldem bronz (2017).

„Na angažmá ve Vítkovicích se těším, je znát, že klub a tým se chce posouvat nahoru,“ řekl po podpisu smlouvy. „Jednání s vedením bylo korektní a rychlé a cítil jsem, že o mě mají Vítkovice opravdu velký zájem. Počítám s tím, že trenéři i fanoušci budou ode mě čekat výkony, jako v minulé sezoně, beru to jako novou výzvu a udělám vše pro to, abych očekávání naplnil.“