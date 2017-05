Blaťák potvrdil konec. Operaci mi Kolář nedoporučil, vysvětlil mistr světa

Omezení bylo na Blaťákově hře patrné. Musel se šetřit, několik utkání vynechal. Během ročníku pochopil, že takhle to dál nepůjde. „Záda mi neumožnila hrát tak, jak bych očekával. Nebylo by fér ani vůči klukům, kdybych pokračoval,“ podotkl zadák. Verdikt mu posvětil také docent Pavel Kolář, za nímž s problémem dojížděl. „Ptal jsem se ho na možnost operace, ale on říkal, že pokud můžu chodit, tak ji nedoporučuje. V mém věku by tam bylo riziko,“ sdělil.

Informaci o Blaťákově konci přinesl iSport.cz už před šesti týdny. Už tehdy bylo jasné, že trenéři Robert Svoboda s Martinem Hamrlíkem budou skládat mužstvo bez klíčového zadáka. „Stalo se třeba, že jsem ani neměl puk a někde za bránou mě píchlo v zádech a spadl jsem,“ popsal Blaťák.

Až dnes dopoledne zprávu o jeho konci oficiálně posvětil klub i samotný hráč, který si nyní dopřává volno. S vedením už ale naťukl vzájemné spolupráce. Ideálně v oblasti tréninku mládeže. „Z toho, že už nebudu hrát, nedělám žádnou vědu. Zdraví má člověk jen jedno. Něco jsem dokázal, něco vyhrál i prohrál,“ uvedl s nadhledem majitel kompletní medailové sbírky z MS, mistr české extraligy i ruské nejvyšší soutěže.

Po návratu z Ruska tak vydržel rychlonohý bek v extralize jen jednu sezonu, ačkoliv měl smlouvu na dvě. „Ukončili jsme ji předčasně. Bylo to rychlé, bezproblémové a za to patří Mírovi velké poděkování,“ shrnul sportovní manažer Jiří Šolc. „Velmi si ceníme, že minulou sezonu dohrál, i když to měl složité a očekávání od něj byla obrovská,“ dodal.