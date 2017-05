Polanský je zpět: Mám motivaci vůči klukům. Aby mi znovu věřili

Po návratu z hostování ve švýcarském Oltenu bude Jiří Polanský (35) znovu hrát za třinecké Oceláře. V minulé sezoně musel klub opustit kvůli otevřenému sporu s bývalým trenérem Vladimírem Kýhosem. Polanský si veřejně postěžoval na malé vytížení a šel na hostování do druhé švýcarské ligy. Nový kouč Václav Varaďa o jeho služby stojí, Polanský už se zapojil do přípravy.

O motivaci bude mít postaráno. Musí ukázat, že si místo v kádru skutečně zaslouží. „Není to ale motivace vůči bývalému trenérovi, spíš vůči fanouškům a všem lidem, kteří mě podporovali a dodávali mi energii,“ říká Polanský v rozhovoru pro klubový web. „Mám motivaci i vůči rodině, protože už vím, jaké to je, stěhovat ze dne na den své nejbližší pryč. Mám motivaci i vůči klukům v kabině, aby viděli, že na to stále mám a budu dělat věci na sto procent. Aby mi znovu věřili.“

Dodatečně uznává, že na přelomu roku neřešil svoji nespokojenost s herním vytížením ideálně. „Polda udělal po 19 letech v Třinci průšvih. Je hodně jednoduché říct - to se nesmí stát! Kdo ale po tak dlouhé době nikdy nešlápl vedle?“ přemítá zpětně. „Motivaci tedy mám směrem k vedení, spoluhráčům, fanouškům, i k rodině. Co bylo, to už nemohu vrátit. Mám teď větší zodpovědnost směrem ke spoluhráčům, musím to odčinit výkony na ledě. Neodčiním to povídáním, ale právě pouze těmi činy. Chci teď pracovat pro novou ocelářskou vizi, která se mi moc líbí!“

Že by měli dostat větší šanci talentovaní hráči, s tím souhlasí. „Je to určitě správná cesta, protože Oceláři mají skvělé mládežnické výběry. Všichni kluci musí už v mládi vidět, že pokud budou na sobě pracovat a dřít, mají šanci se v extralize zabydlet. Navzdory tomu, že Oceláři zvolili novou vizi, kdy chtějí dát větší prostor mladším, tady zůstalo dost starších a kvalitních hráčů. Já budu jen rád, pokud budu mezi nimi. Pokud bych měl k sobě dostat mladé hráče, bude to krásná role a těšil bych se.“

Ve švýcarském Oltenu se Polanskému herně dařilo. V základní části odehrál 13 zápasů (10+9), v play off ovšem jenom 5 (4+0). Klubu se postup do elitní soutěže vybojovat nepodařilo. „Jsem Oltenu velmi vděčný, že mi dal prostor, zájem z jejich strany byl, abych zůstal. Od samého začátku jsem jim ale říkal, že pokud bude šance, vrátím se zpátky do Třince.“