Sparta na čtyřech kolech. Tvrďák Nedomlel si vyzkoušel offroad dráhu

Když dáte mužům do ruky volant, během vteřiny se z nich stanou malí kluci. Auta má rád také sparťanský zadák Richard Nedomlel, jenž si díky klubovému sponzorovi vyzkoušel nevšední zážitek. V pražském Hloubětíne se svezl na offroad dráze.

„Vyzkoušel jsem Wolksvagen Amarok a líbilo se mi to. Byl jsem na offroad dráze a určitě bych to všem doporučil, aby si to vyzkoušeli,“ řekl po nevšedním zážitku sparťanský obránce, který si ve 41 zápasech základní části připsal čtyři asistence a 48 trestných minut.

Po prvním čtvrtfinále play off proti Kometě však dostal disciplinární trest a do vyřazovací části už nezasáhl. Jak si vedl na čtyřech kolech?

