Mladá Boleslav hlásí posilu, z Liberce přichází útočník Valský

"Říkali jsme si, že ještě potřebujeme důrazného útočníka. Jakub je dobrý bruslař, už nasbíral nějaké ty zkušenosti, byl i v reprezentaci. Věříme, že to bude přínos," uvedl sportovní manažer Luděk Bukač.

Osmadvacetiletý Valský před rokem pomohl Liberci k zisku mistrovského titulu a následně odešel do KHL. Za Slovan ale odehrál jen 34 zápasů s bilancí gólu a tří asistencí. V lednu se poté vrátil do Liberce a Bílým Tygrům pomohl k postupu do finále play off, ve kterém Severočeši prohráli s Kometou Brno.

"Jednání s Libercem nevyšla a Boleslav o mě měla zájem už delší dobu. Měl jsem nabídky i odjinud, ale ta Boleslavi byla nejjasněji daná a nejvíc mě zaujala. Upřímně řečeno nejvíc asi vyhrál ten enormní zájem o to, abych tu byl," uvedl Valský, který hrál extraligu i za Kladno.