Od hvězd NHL až do extraligy. Sparta mi může pomoci na OH, věří Američan

Letní řez kádrem hokejové Sparty přinesl první oběti, ale také nové tváře. Zajímavou akvizicí by mohl být americký útočník Vinny Saponari, jenž do Prahy přestoupil z Norska. „Chtěl jsem se posunout výš,“ hlásí stříbrný a bronzový medailista z MS do 18 let. V mládí nastupoval i proti borcům jako Victor Hedman, Steven Stamkos či Erik Karlsson, teď věří, že dokáže Spartě pomoci a případně zabojovat o účast na olympiádě v Jižní Koreji.