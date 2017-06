Kováčika konec v Kometě dojal. Jsem zklamaný, poplakal jsem si, přiznal

Možnost, že by v dresu Komety Brno nad hlavu zvedl mistrovský pohár a skončil, dříve obránce Jozef Kováčik (37) sám zmínil. To první za obrovského nadšení v Brně a okolí nastalo, to druhé v tichosti následuje. I když úplně dobrovolné to ze strany zkušeného beka není.

„Byl jsem v Brně velice spokojený. Strašně mě to mrzí, ale takový je hokejový život,“ řekl otevřeně.

Co se stalo, že se loučíte?

„No nic, co by se stalo. Je konec. Smlouva je rozvázaná, s Liborem (Zábranským) jsme si podali ruce a rozcházíme se. V dobrém, to chci zdůraznit, aby to nikdo zbytečně neřešil. Ofenzívních beků je v Kometě dost, Černý Petr na někoho musel vyjít, a dostal jsem ho já, takže balím kufry. Bohužel.“

Iniciativa tedy zřejmě nevzešla z vaší strany.

„Ještě jsem neviděl hráče, který by přišel a rozvázal smlouvu sám od sebe. To by tam musel být nějaký problém, rodinný nebo jiný, a ten já naštěstí nemám. Byl jsem v Brně velice spokojený. Samozřejmě jsme si sedli, dohodli jsme se jako chlapi. Jak před minulou sezonou, tak i teď mi bylo naznačené, že beků je v Kometě dost, a to velmi dobrých beků, a asi je i potřeba dát prostor mladým. To jsem přijal. První nebo druhou lajnu bych nehrál, a to já bych hrál velmi rád. Ještě mě hokej baví, rád bych byl přínosem. Takže to vyšlo tak, že musím odejít, respektuji to. Brát tady prachy a sedět, na to nejsem dost velký darmožrout.“

Vyrovnáváte se s tím s velkým nadhledem, cítíte to tak i vnitřně?

„Nevěřil jsem nikdy, a budu mluvit i za svoji rodinu, jak strašně budu zklamaný, že z Brna odcházím. Je to asi blbé a divné u chlapa, ale i jsem si poplakal. Věřil jsem, že ještě jednu sezonu dám, ale vyšlo to tak, jak to je, a život jde dál. Bohužel musím hledat nové angažmá, jako rodina se budeme stěhovat, začínat někde znovu. Asi už jen na jednu sezonu. I v Brně jsem měl naplánované, že bych jednu sezonu ještě dal a možná to pověsil na hřebík. Je to OK, s Liborem jsme se rozešli v dobrém a já mu děkuji za krásných šest let, které jsem tady prožil. To stejné mi řekl i on. Mrzí to, ale takový je sport.“

