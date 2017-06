Bakoš o Číně: Nevědí, co je hokej. Nefungovaly věci okolo jako výstroj

Hokejově to bylo stejné jako všude v KHL, jinak ale poznal úplně jiný svět. „Lidi tam nevědí, co je hokej,“ vypráví Martin Bakoš o zkušenostech z čínského Kunlunu. Po roce se sedmadvacetiletý slovenský útočník vrací do Liberce.

„Věděl jsem, do čeho jdu. S trenérem Pešánem jsme si hodně volali a věřím tomu, jak to dělá. Věřím, že to může být dobrá sezona pro tým i pro mě,“ říká. Svůj nejslavnější gól dal loni na jaře v 86. minutě šestého finále Spartě na ledě pražské O2 Areny právě v dresu Bílých Tygrů. Rozhodl o výhře 2:1 v prodloužení a zisku titulu. Poté zamířil do nového klubu KHL se sídlem v Číně.

„Hokejově to bylo stejné jako jinde. Je to pořád stejná liga, jakou hrají Slovan, Magnitogorsk a další týmy. Spíš šlo věci okolo. Hokejky, výzbroj, to trošku nefungovalo. Člověk si na druhou stranu uvědomil, co to je přijít a mít všechno. Lidi tam nevědí, co je hokej. Ani fanoušci. Jednou jsme prohrávali 0:2, na stadionu vládlo ticho, načež se srazili dva naši hráči a diváci začali obdivně hučet. Byli šťastní, asi si nevšimli, že to byli vlastní hráči,“ vypráví s úsměvem.

Sezonu musel klub začínat v Šanghaji, neboť v Pekingu, kde měl původně hrát, měli basketbal a nebyla tedy volná hala. Ze začátku chodilo na zápasy hodně málo diváků. Klub totiž nasadil obrovské sumy za vstupné. Kunlun tak vytvořil rekord nejnižší návštěvy KHL, nějakých 500 lidí.

„Později v Pekingu byly návštěvy i pět šest tisíc. Jenže hala byla pro sedmnáct tisíc, takže to pořád vypadalo komorně. Ale hokejový progres je v Číně znát, i díky tomu, že tam za pět let bude zimní olympiáda. Stavějí haly pro děti, najali Kanaďany a Američany, hokej se chtějí naučit. I majitel klubu pořád chodil do kabiny a pokorně se ptal, co má dělat a jak,“ líčil Bakoš.

Jestli si ale myslíte, že snad byli hokejisté v Číně za modly, jste na omylu. „Kdybychom hráli ping-pong, tak možná ano,“ směje se odchovanec Spišské Nové Vsi, který si osvojil i pár čínských frází. „Těžký jazyk. Ale líbilo se mi tam. Jiná země, jiná kultura. Vzali nás i do míst, kam se turista nedostane,“ pokračoval.

V Číně chtěl zůstat, nástupem kanadského kouče Mika Keenana se však v Kunlunu situace změnila. „Byli jsme dohodnuti na další spolupráci, byl jsem tam spokojený, jenže takový je hokej. Změnily se poměry, člověk to tak musí brát. Liberec určitě patřil mezi top týmy, které jsem řešil,“ připomíná Bakoš, který s Tygry podepsal zatím na rok.

„Po odchodu některých opor jsme potřebovali tým doplnit především o kvalitního praváka do útoku, který je silný a efektivní v zakončení. Proto jsme rádi, že se Martin rozhodl pro návrat. Věřím, že naváže na výkony, jaké v Liberci předváděl v mistrovské sezoně,“ říká trenér Pešán o hráči, který za Bílé Tygry sehrál během svou sezon 114 zápasů a připsal si 36 branek a 33 asistencí.