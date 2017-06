TOP 10 změn v extralize: návraty Šmída a Koukala, Fin v brance Sparty

Tipsport extraligu ještě čeká řada změn, ale některé zajímavé přestupy už jsou známé • FOTO: koláž iSport.cz Účastníci hokejové Tipsport extraligy teprve startují letní přípravy, ale už se stihla udát řada zajímavých přestupů v rámci soutěže a česká nejvyšší soutěž hlásí i návraty známých tváří. Podívejte se na nejzajímavější přesuny, které se zatím na extraligovém trhu udály.

Sacha Treille (útočník, 29 let, Pardubice) Francouzský útočník Sacha Treille a český obránce Radko Gudas na MS v Paříži • Foto Pavel Mazáč (Sport) Bývalý klub: Rouen (Francie) Francouzský mušketýr hlásí návrat. Sacha Treille by měl zvýšit ofenzivní sílu Pardubic a pomoci jim na vyšší příčky tabulky. Reprezentační útočník působil v Česku naposledy v sezoně 2013/2014. Z Kladna se následně přesunul do německého Straubingu a pokračoval do Rouenu, kterému pomohl k titulu. Účastník letošního domácího mistrovství světa, kde hrál i proti českému týmu, si zatím v dresu Sparty a Kladna připsal 128 extraligových startů. V nich nastřílel 35 branek a na 19 jich přihrál. Treille má krásné vzpomínky na Česko, teď říká: Chceme vás porazit!

Petr Koukal (útočník, 29 let, Mountfield HK) Petr Koukal se chystá na duel se Švédskem • Foto Michal Beránek (Sport) Bývalý klub: Jekatěrinburg O tomto přestupu se hodně namluvilo a ještě mluvit bude. Rodák ze Žďáru nad Sázavou a tehdejší tahoun Pardubic oznámil po pěti sezonách v zahraničí návrat do vlasti. Všechny ovšem šokoval svou volbou, protože místo Dynama dal přednost velkému rivalovi z Hradce Králové. Mistr světa a trojnásobný ligový šampion by měl vnést do ambiciózního týmu Mountfieldu bohaté zkušenosti. Jedno je ale jisté už teď, derby o východní Čechy bude mít o něco větší náboj. Koukal o výbušném podpisu Hradci: Nabídka Pardubic byla virtuální

Sami Aittokallio (24 let, brankář, Sparta) Sparta už přivítala novou posilu. Z Kärpätu přichází finský brankář Sami Aittokallio • Foto www.hcsparta.cz Bývalý klub: Kärpät Oulu (Finsko) Vyřeší problémy v brankovišti Sparty? To ukáže čas, každopádně Sami Aittokallio bude pod drobnohledem. Čtyřiadvacetiletý brankář přišel z Kärpätu Oulu, kam se vrátil po angažmá v zámoří. Mladý Fin si dokonce připsal dva starty za Colorado a v sezoně 2015/2016 zářil v Lize mistrů, kde odchytal jedenáct zápasů s průměrem 1,09 gólu na zápas! „Když byla možnost jít do Sparty, neváhal jsem,“ řekl pro klubový web nový strážce svatyně, který vytvoří dvojici s Davidem Honzíkem. Sparta ulovila mladého finského gólmana. Chytal za Colorado a Oulu

Dominik Graňák (33 let, obránce, Hr. Králové) Takhle slavil Dominik Graňák jeden ze svých titulů KHL • Foto Profimedia.cz Bývalý klub: Rögle (Švédsko) Hradec Králové během léta nešetří a do obrany ulovil pořádnou bombu! Ze Švédska se do české nejvyšší soutěže vrací také slovenský obránce Dominik Graňák, s nímž přichází pořádná dávka zkušeností. Rodák z Havířova má ve sbírce titul mistra světa, slavil zlato se Slavií, dvakrát vyhrál KHL a má také švédské zlato. Do Čech se vrací po deseti letech. Od roku 2007 hrál za Färjestad, Rögle, Dynamo Moskva, Linköping, Fribourg a naposledy působil znovu v Rögle. Mountfield zbrojí na titul! Z KHL se vrací Koukal, přichází i Graňák

Tomáš Svoboda (30 let, útočník, Kometa Brno) Tomáši Svobodovi a jeho parťákům okamžitě přály jejich děti • Foto Jaroslav Legner (Sport) Bývalý klub: Plzeň Na západě Čech o třicetiletého útočníka hodně stáli, ale podle očekávání se Tomáš Svoboda stěhuje zpátky do Brna, odkud v Plzni hostoval. Šikovný střelec má za sebou jednu z nejlepších sezon v Tipsport extralize, když v uplynulé sezoně odehrál 50 zápasů základní části s 28 body (15+13) na kontě a dalších devět bodů (4+5) přidal v jedenácti zápasech play off. V Kometě by teď měl dostat hodně prostoru a měl by pomoci zalepit díru po odchodu Marka Kvapila. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Hattrick! Tomáš Svoboda vstřelil gól na 5:3 • VIDEO TV TIPSPORT 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Kometa Brno: Svoboda dohrál! Zbytečně se nechal vyloučit do konce utkání • VIDEO TV TIPSPORT 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Vítkovice: Svoboda využil dvojnásobnou přesilovku a tvrdou střelou poslal domácí do vedení - 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Ladislav Šmíd (31 let, obránce, Liberec) Ladislav Šmíd patřil Calgary, ale vinou zranění páteře neodehrál ani jeden duel • Foto Reuters / Candice Ward-USA TODAY Sports Bývalý klub: Calgary – v sezoně 2016/2017 nehrál Dlouhé roky patřil k nejlepším českým hokejistům a v NHL si ho vážili. Jeho úkolem nebylo sbírání bodů, ale poctivá černá práce a důraz. To Ladislav Šmíd plnil na jedničku, než přišly problémy s páteří. Kvůli nim neodehrál v uplynulé sezoně za Calgary ani jedno utkání. Zkušený zadák se ovšem rozhodl, že to zkusí a vrací se domů – do Liberce. „Celou sezonu jsem chodil do posilovny, zaplatil si trenéra i led a trénoval. Chci být jedním z lídrů a splatit Liberci dluh,“ řekl po svém návratu. Bakoš o Číně: Nevědí, co je hokej. Nefungovaly věci okolo jako výstroj

Jakub Lev (26 let, útočník, Vítkovice) Takhle se pral Jakub Lev v dresu Plzně, teď míří do Vítkovic • Foto Michal Beránek (Sport) Bývalý klub: Plzeň Odchod Jakuba Lva z rodné Plzně se dal očekávat, ale mnohé zaskočila jeho nová adresa. Šestadvacetiletý centr či křídelník se totiž nestěhuje do zahraničí, ale na Moravu, kam ho zlákaly Vítkovice. „V Plzni jsem byl od šesté třídy, ale změna k životu patří,“ vysvětlil svou volbu Lev. V novém klubu věří, že naváže na poslední bodově vydařené sezony a hlavně zvýší údernost přesilových her, ve kterých dal za Plzeň celkem osm branek. I díky nim si vysloužil pozvánku na mistrovství světa, kde nakonec sice nehrál, ale získal další cenné zkušenosti. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Au! Lev zboural Šimka, ten musel střídat • VIDEO TV TIPSPORT 720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Plzeň: V závěru zápasu propukl pěstní souboj mezi Lvem a Šimkem • VIDEO TV TIPSPORT Gólové oslavy v Plzni? Provokovat nebudu, nejsem Radek Duda, říká Lev

Milan Gulaš (31 let, útočník, Plzeň) Milan Gulaš v barvách Färjestadu, z něho se vrací do Plzně • Foto Profimedia Bývalý klub: Färjestad (Švédsko) V Plzni se vypořádávají s obměnou kádru a kromě odchodů už získali nové tváře. Tou nejvýraznější je bezesporu útočník Milan Gulaš, jenž se vrací do extraligy po čtyřech letech. V závěru sezony 2012/2013 totiž opustil právě indiány a zamířil do Magnitogorsku. Z něho o rok později odešel do Färjestadu, kde působil až do uplynulé sezony. O střelce, který v minulosti atakoval i hranici dvaceti branek za sezonu, byl v extralize velký zájem i jinde. Rodák z Českých Budějovic ovšem dodržel slovo a udělal, jak několikrát řekl. Když návrat do extraligy, tak na západ Čech. Gulaš o Česku: Vadí mi lidi kolem hokeje i tabulkové odstupné